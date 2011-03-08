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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

مهرادفر به مهر خبر داد:

مهلت نهایی برای ثبت نام در کنکور سراسری آزاد/ زمان برگزاری کنکور

مهلت نهایی برای ثبت نام در کنکور سراسری آزاد/ زمان برگزاری کنکور

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با مهلت ثبت نام در کنکور سراسری این دانشگاه گفت: ثبت نام در دو بخش پزشکی و غیرپزشکی کنکور دانشگاه آزاد از 5 اسفند آغاز شده است و تا دو روز دیگر ادامه دارد.

محمدرضا مهرادفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر در ارتباط با هزینه های ثبت نام این آزمون اضافه کرد: هزینه ثبت نام در آزمون غیر پزشکی 11 هزار تومان، پزشکی 11 هزار تومان و هزینه ثبت نام در آزمون‌های غیر پزشکی و پاره وقت 16 هزار تومان است.

وی در ارتباط با احتمال تمدید مهلت ثبت نام در این آزمون تاکید کرد: با توجه به دو روز باقی مانده تا پایان زمان ثبت نام، بحث در خصوص تمدید این زمان قدری زود است و وابسته به میزان تقاضا جهت ثبت نام خواهد بود.

آزمون شماره یک (رشته های غیرپزشکی) روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 تیرماه 90 و آزمون شماره دو (رشته های پزشکی) روزجمعه 31 تیرماه 90 برگزار می شود.

کد مطلب 1269610

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