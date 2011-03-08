مهلت نهایی برای ثبت نام در کنکور سراسری آزاد/ زمان برگزاری کنکور

محمدرضا مهرادفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر در ارتباط با هزینه های ثبت نام این آزمون اضافه کرد: هزینه ثبت نام در آزمون غیر پزشکی 11 هزار تومان، پزشکی 11 هزار تومان و هزینه ثبت نام در آزمون‌های غیر پزشکی و پاره وقت 16 هزار تومان است.

وی در ارتباط با احتمال تمدید مهلت ثبت نام در این آزمون تاکید کرد: با توجه به دو روز باقی مانده تا پایان زمان ثبت نام، بحث در خصوص تمدید این زمان قدری زود است و وابسته به میزان تقاضا جهت ثبت نام خواهد بود.

آزمون شماره یک (رشته های غیرپزشکی) روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 تیرماه 90 و آزمون شماره دو (رشته های پزشکی) روزجمعه 31 تیرماه 90 برگزار می شود.