رشد 25 تا 35 درصدی صادرات و فروش آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری مهر، تا ابتدای اسفند ماه سال جاری میزان صادرات و فروش این بخش به مرز 315 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 35.5درصدی همراه بود.

در همین حال صادرات پودر آلومینا نیز از رشد 631درصدی برخوردار شد. در این مدت شرکت آلومینای ایران بیش از 18هزار و 300تن از این محصول را به خارج کشور صادر کرد. پودر آلومینا ماده اصلی تولید شمش آلومینیوم محسوب می شود.

از سوی دیگر شرکتهای تولیدکننده شمش آلومینیوم و پودر آلومینا در کشور 405میلیارد تومان در بازار داخلی محصول فروختند که این رقم نشان از رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1388 می دهد.

تا ابتدای اسفند ماه همچنین بیش از 276هزار تن شمش آلومینیوم در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با حدود 7درصد افزایش همراه شد. تولید شمش آلومینیوم تا ابتدای اسفند ماه سال گذشته به 258.2هزار تن رسیده بود. در سال جاری بیشتین سهم تولید مربوط به شرکت ایرالکو و پس از آن نیز المهدی و هرمزآل قرار گرفتند.