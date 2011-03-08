حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به لزوم بازسازی بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) اصفهان، گفت: مساحت 14 هکتاری بافت فرسوده و تاریخی جنوب میدان امام(ره) در منطقه سه حد فاصل بازارچه حسن‌آباد و مادی فرشادی و خیابان استانداری ساماندهی می‌شود.

وی با اشاره به دلایل انتخاب منطقه جنوبی میدان امام(ره) به منظور نوسازی و بازسازی بخشی از بافت فرسوده تاریخی شهر اصفهان، افزود: این محدوده بافت فرسوده به دلیل وجود عناصر ارزشمند تاریخی، همجواری با محوطه تاریخی میدان امام(ره)، همجواری با مجموعه دولتخانه صفوی و عبور مادی فرشادی از جنوب آن، اهمیت بسیار بالایی دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان همچنین به دلایل اجرای این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: احیای استخوان‌بندی اصلی از راه حفاظت از بناها، باغ‌ها و محورهای به جا مانده از دوران گذشته تاریخی شهر اصفهان مانند دولتخانه صفوی، کاروانسرای مقصود بیک و باغ زره‌سازان و همچنین تامین فضاهای مدنی و خدماتی مورد نیاز حیات شهری معاصر با تکیه بر سابقه و نظام سلسله مراتبی این فضاها در تاریخ شهر از اهداف مهم اجرای پروژه بازسازی بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) به شمار می‌رود.

وی تحریک توسعه به منظور ساماندهی، بهسازی، نوسازی و تامین کیفیت محیطی را نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح در بخش فضایی و کالبدی دانست.

جعفری با بیان اینکه اقدامات ویژه‌ای به منظور آغاز عملیات اجرایی بازسازی بافت فرسوده تاریخی جنوب میدان امام(ره) آغاز شده است، تصریح کرد: پس از مطالعات کارشناسی و با تهیه طرح تفصیلی ویژه این بازسازی، مطالعات طراحی شهری در دستور کار قرار گرفت و مصوبات لازم از مراجع اخذ شد و محدوده طرح در تملک شهرداری اصفهان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه به منظور اجرای این طرح بزرگ تاریخی و شهری، دو تفاهمنامه سه جانبه و چهار جانبه میان ارگان‌های مختلف به امضا رسیده است، اضافه کرد: یک تفاهمنامه سه جانبه میان شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی و شرکت عمران و مسکن سازان و یک تفاهمنامه چهار جانبه میان شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت عمران و مسکن سازان و استانداری اصفهان به منظور بازسازی بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) منعقد شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اغاز فعالیت ستاد اجرایی این پروژه تاریخی و شهری، بیان داشت: پس از انعقاد این تفاهمنامه‌ها، ستاد اجرایی این پروژه متشکل از معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و مشاور طرح تشکیل شد.

وی با پروژه‌هایی که در این طرح بزرگ مورد احیا و بازسازی قرار می‌گیرند اشاره کرد و ادامه داد: باغ زره‌سازان به مساحت هفت هزار و 500 متر مربع یکی از این پروژه‌ها به شمار می‌رود که تاکنون یک هزار و 500 متر مربع از این باغ تملک شده و کاربری آن نیز فضای سبز، گالری و تجاری تعیین شده است.

جعفری با اشاره به دیگر پروژه‌های طرح احیا و بازسازی جنوب میدان امام(ره) اصفهان، گفت: باغ مجدالعلما و صاحبان به مساحت هفت هزار و 500 متر مربع با کاربری گردشگری و مقصود بیک با مساحت 10 هزار متر مربع با کاربری محوطه، فضای سبز، گالری و تجاری نیز از دیگر پروژه‌های این طرح به شمار می‌روند.

وی افزود: باغ زره‌سازان، باغ مجدالعلما، مجموعه شریعتمدار، کاروانسرای مقصود بیک، خانه‌های تاریخی جبهه شرق باغ و خانه تاریخی صاحبان از پروژه‌های مهمی به شمار می‌روند که در جنوب میدان امام(ره) اصفهان مورد بازسازی، احیا و مرمت قرار می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به اهداف اقتصادی این طرح، اظهار داشت: تمرکز فعالیتهای جهانگردی، ایرانگردی و گردشگری نظیر امور اقامتی، پذیرایی و تفریحی در بخش مرکزی از طریق واگذاری امتیازهای تشویقی ویژه برای استقرار این مراکز در این محله، راه‌اندازی فعالیت‌های هنری و ارتقای سطح کیفی آنها به منظور ایجاد یک محله نمونه و پر رونق متکی به تولید و سازگار با ارزشهای تاریخی از اهداف اقتصادی طرح نوسازی محوطه جنوبی میدان امام(ره) اصفهان به شمار می‌رود.