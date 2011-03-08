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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

جعفری:

بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) بازسازی می‌شود

بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) بازسازی می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از بازسازی بافت فرسوده 14 هکتاری جنوب میدان امام(ره) خبر داد.

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به لزوم بازسازی بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) اصفهان، گفت: مساحت 14 هکتاری بافت فرسوده و تاریخی جنوب میدان امام(ره) در منطقه سه حد فاصل بازارچه حسن‌آباد و مادی فرشادی و خیابان استانداری ساماندهی می‌شود.

وی با اشاره به دلایل انتخاب منطقه جنوبی میدان امام(ره) به منظور نوسازی و بازسازی بخشی از بافت فرسوده تاریخی شهر اصفهان، افزود: این محدوده بافت فرسوده به دلیل وجود عناصر ارزشمند تاریخی، همجواری با محوطه تاریخی میدان امام(ره)، همجواری با مجموعه دولتخانه صفوی و عبور مادی فرشادی از جنوب آن، اهمیت بسیار بالایی دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان همچنین به دلایل اجرای این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: احیای استخوان‌بندی اصلی از راه حفاظت از بناها، باغ‌ها و محورهای به جا مانده از دوران گذشته تاریخی شهر اصفهان مانند دولتخانه صفوی، کاروانسرای مقصود بیک و باغ زره‌سازان و همچنین تامین فضاهای مدنی و خدماتی مورد نیاز حیات شهری معاصر با تکیه بر سابقه و نظام سلسله مراتبی این فضاها در تاریخ شهر از اهداف مهم اجرای پروژه بازسازی بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) به شمار می‌رود.

وی تحریک توسعه به منظور ساماندهی، بهسازی، نوسازی و تامین کیفیت محیطی را نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح در بخش فضایی و کالبدی دانست.

جعفری با بیان اینکه اقدامات ویژه‌ای به منظور آغاز عملیات اجرایی بازسازی بافت فرسوده تاریخی جنوب میدان امام(ره) آغاز شده است، تصریح کرد: پس از مطالعات کارشناسی و با تهیه طرح تفصیلی ویژه این بازسازی، مطالعات طراحی شهری در دستور کار قرار گرفت و مصوبات لازم از مراجع اخذ شد و محدوده طرح در تملک شهرداری اصفهان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه به منظور اجرای این طرح بزرگ تاریخی و شهری، دو تفاهمنامه سه جانبه و چهار جانبه میان ارگان‌های مختلف به امضا رسیده است، اضافه کرد: یک تفاهمنامه سه جانبه میان شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی و شرکت عمران و مسکن سازان و یک تفاهمنامه چهار جانبه میان شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت عمران و مسکن سازان و استانداری اصفهان به منظور بازسازی بافت فرسوده جنوب میدان امام(ره) منعقد شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اغاز فعالیت ستاد اجرایی این پروژه تاریخی و شهری، بیان داشت: پس از انعقاد این تفاهمنامه‌ها، ستاد اجرایی این پروژه متشکل از معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و مشاور طرح تشکیل شد.

وی با پروژه‌هایی که در این طرح بزرگ مورد احیا و بازسازی قرار می‌گیرند اشاره کرد و ادامه داد: باغ زره‌سازان به مساحت هفت هزار و 500 متر مربع یکی از این پروژه‌ها به شمار می‌رود که تاکنون یک هزار و 500 متر مربع از این باغ تملک شده و کاربری آن نیز فضای سبز، گالری و تجاری تعیین شده است.

جعفری با اشاره به دیگر پروژه‌های طرح احیا و بازسازی جنوب میدان امام(ره) اصفهان، گفت: باغ مجدالعلما و صاحبان به مساحت هفت هزار و 500 متر مربع با کاربری گردشگری و مقصود بیک با مساحت 10 هزار متر مربع با کاربری محوطه، فضای سبز، گالری و تجاری نیز از دیگر پروژه‌های این طرح به شمار می‌روند.

وی افزود: باغ زره‌سازان، باغ مجدالعلما، مجموعه شریعتمدار، کاروانسرای مقصود بیک، خانه‌های تاریخی جبهه شرق باغ و خانه تاریخی صاحبان از پروژه‌های مهمی به شمار می‌روند که در جنوب میدان امام(ره) اصفهان مورد بازسازی، احیا و مرمت قرار می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به اهداف اقتصادی این طرح، اظهار داشت: تمرکز فعالیتهای جهانگردی، ایرانگردی و گردشگری نظیر امور اقامتی، پذیرایی و تفریحی در بخش مرکزی از طریق واگذاری امتیازهای تشویقی ویژه برای استقرار این مراکز در این محله، راه‌اندازی فعالیت‌های هنری و ارتقای سطح کیفی آنها به منظور ایجاد یک محله نمونه و پر رونق متکی به تولید و سازگار با ارزشهای تاریخی از اهداف اقتصادی طرح نوسازی محوطه جنوبی میدان امام(ره) اصفهان به شمار می‌رود.

کد مطلب 1269612

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