باخت در برابر راه و ترابری قم برای ما عجیب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید صالحی بعد از باخت تیمش با نتیجه 75 به 59 در برابر تیم راه و ترابری قم در هفته نوزدهم مسابقات لیگ بر‌تر کشور که شامگاه دوشنبه در سالن دو هزار نفری ورزشگاه حیدریان قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تیم راه و ترابری قم از نظر کیفی بازیکن بهتری را در اختیار دارد، بیان داشت: باختمان در مقابل تیم راه و ترابری آن هم به میزبانی قم امر عجیب و غیرعادی نیست.



وی در خصوص بازیکن شماره 14 که به نظر داوری اعتراض کرد و از زمین بازی خارج شد اضافه کرد: بازیکن حق اعتراض به نظر داوری را ندارد اگر چه نظرش درست باشد ولی حق صحبت در زمین بازی را ندارد.

مستحق باخت با 16 امتیاز نبودیم



صالحی در رابطه با عملکرد بازیکنانش در برابر تیم راه و ترابری قم بیان داشت: بازیکنان سعیشان را کردند ولی بهتر از این می‌توانستند بازی کنند و ما مستحق باخت با اختلاف 16 امتیاز نبودیم.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بازی‌های لیگ بر‌تر وابسته به حضور بازیکنان خارجی است یا خیر، اظهار داشت: بازیکنان خارجی در نتیجه گیری تیم‌ها از جمله تیم‌های بزرگ تأثیر بسزایی دارند و در حال حاضر تمام تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ بر‌تر از بازیکنان خارجی بهره‌مند هستند.



سرمربی تیم بسکتبال بانک سامان اظهار داشت: تیم بانک سامان امروز در برابر راه و ترابری با یک بازیکن خارجی بازی کرد و آندره اسمیت توانست به تنهایی 27 امتیاز را برای تیم کسب کند البته در تیم راه و ترابری قم نیز واتاری مارش و کاردوست توانستند نقش بسزایی در برد این تیم داشته باشند.