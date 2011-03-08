هوشنگ قادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و تعیین وظیفه شرکتهای خدماتی در ارتباط با کارگران، افزود: اکنون شاهد هستیم که بر خلاف مفاد اعلام شده در اصل 44 قانون اساسی، برخی شرکتهای خدماتی با زیر پا گذاشتن حقوق کارگران، بازار کار را به حالت آشفتگی درآورده‌اند و اصول را رعایت نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای خدماتی می‌توانند بازوی توانمند بخش دولتی به شمار آیند، اظهار داشت: پس از اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی، شرکت‌های خدماتی که در این بخش فعالیت دارند می‌توانند به عنوان بازوی توانمند بخش دولتی برای تاثیرگذاری در حوزه اقتصاد محسوب شوند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در برخی موارد شاهد تخلفهایی از سوی برخی شرکتهای خدماتی بوده‌ایم، تصریح کرد: متاسفانه برخی از شرکتهای خدماتی فعال در بخش خصوصی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و حقوق کارگران را زیر پا می‌گذارند.

وی به محدود شدن دامنه فعالیتهای شرکتهای خدماتی فعال در بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: با وجود اینکه دامنه فعالیت شرکتهای خدماتی در بخش خصوصی محدود شده اما این شرکتها هنوز هم نیروی کار برخی از سازمان‌ها را تامین می‌کنند.

قادریان اضافه کرد: شیوه این شرکتهای خدماتی به این گونه‌ است که نیروی کار برخی از سازمان‌ها و بخش‌ها توسط این شرکت‌های خدماتی با عقد قرارداد به کار گرفته می‌شوند و برخی نیز به دلیل عدم تجدید قرارداد با این شرکتها، کار خود را از دست می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه حدود و ضوابط فعالیتهای شرکتهای خدماتی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مشخص شده است، بیان داشت: این شرکتهای خدماتی در حوزه بخش خصوصی فقط می‌توانند در فعالیتهای خدماتی نظیر حمل و نقل، نظافت، آشپزخانه، تعمیر و نگهداری فضای سبز و اموری نظیر این موارد فعالیت داشته باشند و نسبت به استخدام نیرو اقدام کنند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه قانون وظیفه‌ سازمانها و ارگانهای دولتی را نیز در قبال این شرکت‌های خدماتی بخش خصوصی معین کرده است، گفت: ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند فقط در قالب برون‌سپاری امور خود را به این شرکتها محول کنند و نسبت به استخدام نیروهای شرکتی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر انحلال شرکت‌های خدماتی در سطح استان و کشور، افزود: بر خلاف همه شایعاتی که در جامعه وجود دارد، شرکت‌های فعال در زمینه خدماتی بخش خصوصی منحل نشده‌اند بلکه فقط دامنه فعالیت‌های این گونه شرکت‌ها محدودتر از قبل شده است.

قادریان با تاکید بر اینکه نظارت‌های سخت و موشکافانه‌ای بر فعالیت شرکت‌های خدماتی بخش خصوصی انجام می‌شود، اظهار داشت: نظارت بر چگونگی فعالیت این گونه شرکت‌های خدماتی در بخش خصوصی بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استا‌ن‌های سراسر کشور قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه شرکتهای خدماتی در سالهای گذشته به صورت آزادتر عمل می‌کردند، تصریح کرد: در سالهای گذشته این شرکت‌های خدماتی در تمامی زمینه‌ها اقدام به انجام فعالیت‌های استخدامی می‌کردند و در پاره‌ای از مواقع نیز شرکت‌های دولتی از خدمات آنها بهره‌مند می‌شدند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان با اشاره به تعداد افرادی که توسط این شرکت‌های خدماتی در مقاطع مختلف استان به کار گرفته شده‌اند، اضافه کرد: آمار دقیقی از نیروهای به کار گرفته شده توسط شرکت‌های خدماتی بخش خصوصی در سطح استان اصفهان وجود ندارد و در دسترس نیست.

وی با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: هم‌اکنون در سطح استان اصفهان بیش از 115 هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و 10 هزار واحد بزرگ اقتصادی مشغول به فعالیت هستند.

قادریان با اشاره به لزوم بازرسی و سرکشی از چگونگی فعالیت این واحدهای صنعتی و اقتصادی در سطح استان اصفهان، گفت: متاسفانه تعداد بازرسان اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان محدود است و در همین ارتباط به منظور رفع تخلفات، نیازمند اعلام و همکاری نیروهای کار هستیم.