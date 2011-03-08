دیسکاوری در راه زمین/ وادع با کهنه شاتل ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل دیسکاوری پس از 8 روز و 16 ساعت و 46 دقیقه ماموریت در ساعت 15:30 دوشنبه 7 مارس در حالی که در فاصله 220 هزار مایلی بالای اقیانوس آرام غربی واقع در شمال شرقی گینه قرار گرفته بود از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شد تا روز چهارشنبه به مرکز فضایی کندی پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا برسد.

اسکات کلی، فرمانده فعلی ایستگاه فضایی و 5 همکار خود در مراسم خداحافظی از 6 فضانورد تیم شاتل اظهار داشت: "دلمان برای شما و به خصوص برای دیسکاوری تنگ می شود."

در این مراسم خداحافظی "اریک بو"، خلبان شاتل یک پیام ویدیویی خداحافظی را که کمتر از پیام "ویلیام شاتنر" در نقش "کاپیتان جیمز تیبریوس کیرک"، قهرمان سریال تلویزیونی معروف "سفر ستاره ای"، نبود، پخش کرد.

"اریک بو" درحالی که صدای این بازیگر کانادایی را تقلید می کرد در این پیام ضبط شده گفت: "فضا، مرز نهایی. این پایان سفرهای شاتل دیسکاوری در سی و نهمین ماموریت خود است: جستجوی کشفیات جدید علمی، ایجاد ایستگاههای فضایی جدید، اتحاد ملتها بر روی مرز نهایی، پیشرفت جسارتها و انجام آن کاری که هیچ وسیله فضایی دیگری تا قبل از آن هرگز انجام نداده بود."

براساس گزارش دیلی میل، در آخرین ماموریت دیسکاوری که در مجموع 13 روز به طول خواهد انجامید، این شاتل اتاقک مسکونی Pmm Leonardo و اولین روبات فضانورد را با خود به ایستگاه برد.

به محض اینکه دیسکاوری به پایگاه کیپ کارناوال برسد، اولین شاتل از 3 نمونه شاتل باقیمانده فعال خواهد بود که بازنشسته خواهد شد.

شاتل دوم، اندیور است که 19 آوریل پرتاب خواهد شد و سومین شاتل، آتلانتیس 28 ژوئن آخرین ماموریت خود را انجام می دهد.

دیسکاوری قدیمی ترین فضاپیما از مجموعه شاتلها است که پس از حوادث دلخراش شاتل چلنجر (28 ژانویه 1986) و کلمبیا (اول فوریه 2003) به عنوان اولین ماموریتهای "بازگشت به پرواز" وارد خدمت شد.

ساخت دیسکاوری در 27 آگوست 1979 آغاز شد و چهار سال به اتمام رسید.

آ خرین سفر- دیسکاوری از لنگر جدا شد و ساعت 15:30 به وقت کشورمان برای همیشه ایستگاه فضایی بین المللی را ترک کرد

آخرین هورااااااا- کهنه شاتل فضایی در میان آخرین تشویقها و هوراهای ساکنان ایستگاه فضایی، این اتاقک معلق در مدار زمین را ترک کرد تا روز چهارشنبه در پایگاه فلوریدا در میان آخرین تشویقها و هوراهای خبرنگاران و مهندسان ناسا فرود آید

آماده بازگشت به خانه- اسکات کلی (چپ تصویر) فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی با استیو لیندزی (راست تصویر) خداحافظی می کند

خداحافظی گرم- لیندزی (چپ تصویر) فرمانده شاتل، پائولو نسپولی یکی از ساکنان ایستگاه فضایی را برای خداحافظی در آغوش می کشد

تلفیق به یادماندنی- فضانوردان دیسکاوری و ایستگاه فضایی در کنار هم عکس یادگاری می گیرند

لبخند در مقابل دوربین- استیو بروان در طول یک پیاده روی فضایی هفته گذشته خود از ایستگاه فضایی عکس می گیرد

دیسکاوری چهارشنبه به زمین می رسد