به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این رنکینگ بر مبنای عملکرد تیم‌ها در رقابت‌های انتخابی و نهایی جام جهانی 2010 محاسبه شده و تیم‌هایی که در مسابقات انتخابی 2014 شرکت خواهند کرد در مرحله بعدی توسط فیفا اعلام خواهد شد.

ایران با توجه به عملکرد خود که نتوانست از گروه مقدماتی دوم در سال 2009 بالا بیاید حالا در رده هفتم قرار گرفته است. تیم کشورمان در رقابت گروهی با تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، عربستان و امارات، رتبه‌ای بهتر از چهارمی بدست نیاورد و از راهیابی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بازماند. در بین 46 کشور آسیایی برونئی که از سوی فیفا محروم است در این رده بندی جایی ندارد.

رنکینگ کشورهای آسیایی پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 به شرح زیر است:

1- ژاپن، 2- کره جنوبی، 3- استرالیا، 4- کره شمالی، 5- بحرین، 6- عربستان، 7- ایران، 8- قطر، 9- ازبکستان، 10- امارات، 11- سوریه، 12- عمان، 13- اردن، 14- عراق، 15- سنگاپور، 16- چین، 17- کویت، 18- تایلند، 19- ترکمنستان، 20- لبنان، 21- یمن، 22- تاجیکستان، 23- هنگ کنگ، 24- اندونزی، 25- قرقیزستان، 26- مالدیو، 27- هند، 28- مالزی، 29- افغانستان، 30- کامبوج، 31- نپال، 32- بنگلادش، 33- سریلانکا، 34- ویتنام، 35- مغولستان، 36- پاکستان، 37- فلسطین، 38- تیمور شرقی، 39- ماکائو، 40- چین تایپه، 41- میانمار، 42- بوتان، 43- گوام، 44- فیلیپین و 45- لائوس

تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کره شمالی نمایندگان قاره آسیا در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بودند. تیم بحرین نیز به مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی راه یافت اما در مصاف با نیوزلند تن به شکست داد و از راهیابی به پیکارهای جهانی بازماند.

قاره آسیا در مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 همچون دوره گذشته این رقابت‌ها چهار و نیم سهمیه خواهد داشت.