انجام 90 هزار ماموریت فوریتهای پزشکی در استان اصفهان

حمید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه اورژانس اصفهان یکی از بهترین اورژانس‌های کشور به لحاظ سطح علمی پرسنل محسوب می‌شود، افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان در یکی دو سال اخیر به عنوان یک مرکز علمی در میان مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناخته شده و طبق آمار 9 ماهه نخست سال جاری این مرکز، در بحث آموزش تکنسین و امدادگر اورژانس به ترتیب شش هزار و 330 و دو هزار و 500 نفر ساعت آموزش را برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس استاندارد اورژانس کشور، پنج درصد از آمبولانسهای فوریتهای پزشکی هر استان باید به موبایل ICU مجهز باشند، تصریح کرد: در استان اصفهان این مقدار بالای 50 درصد را به خود اختصاص داده به طوری که در سال 85 فقط دو دستگاه آمبولانس استان به امکانات موبایل ICU مجهز بوده ولی در سال 89 این تعداد به 85 دستگاه رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: اورژانس اصفهان با 640 نفر پرسنل فوریت‌های پزشکی، 94 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی و 13 اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی در حال ارائه خدمات به مردم استان است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کارشناسان ناظر استانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان در شش ماه گذشته از هفت نفر به 30 نفر افزایش یافته است، افزود: طرح تجهیز واحدهای امدادی به کل تجهیزات مورد نیاز آنها در طی سال گذشته انجام شده است.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اولویت‌بندی فعالیت‌های مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، اظهار داشت: اورژانس پیش بیمارستانی به دنبال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی با بهترین کیفیت و کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

تجهیز 50 درصد آمبولانس‌های استان اصفهان به موبایل ICU



وی همچنین تصریح کرد: در حالیکه طبق مصوبه هیئت دولت، پنج درصد آمبولانسهای هر استان باید به موبایل ICU تجهیز شود، در استان اصفهان بیش از 50 درصد از آمبولانس‌ها به موبایل ICU مجهز هستند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: در استان اصفهان 130 آمبولانس فعال و ذخیره وجود دارد که با وجود الزام دولت مبنی بر تجهیز هفت دستگاه از آنها به موبایل ICU، 85 آمبولانس به این سامانه مجهز هستند.

وی مدیریت و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در بهترین کیفیت و کوتاه‌ترین زمان را از مهمترین اهداف اورژانس پیش بیمارستانی دانست و افزود: توانمندسازی کارکنان، تجهیز کدها به تجهیزات تخصصی، نظارت بر عملکرد و گسترش و توسعه پایگاه‌ها از جمله مسائل تأثیرگذار بر رسیدن به این هدف مهم به شمار می‌رود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه از سال 86 تا کنون 30 پایگاه به پایگاه‌های اورژانس استان اصفهان اضافه شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 90 پایگاه در استان اصفهان راه اندازی شده و چهار پایگاه نیز در حال تکمیل است و در مدت باقیمانده از سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ارتقای سطح علمی کارکنان فوریتهای پزشکی در دو بحث تخصصی و مدیریت سلامت در حادثه را از برنامه‌های این مرکز دانست و تصریح کرد: 60 ساعت آموزش تخصصی به تکنسینها و 80 ساعت آموزش امدادگران از عمده برنامه‌های این مرکز در سال جاری بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه طبق استانداردهای کشوری، متوسط زمان رسیدن بر بالین بیمار در 80 درصد مأموریتهای شهری و جاده‌ای باید به ترتیب کمتر از هشت و 15 دقیقه باشد، خاطرنشان کرد: این زمان در استان اصفهان در مأموریتهای شهری 7.7 دقیقه و جاده‌ای 12 دقیقه برآورد شده است.