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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

عملیات گازرسانی به شهر سرپل ذهاب پایان یافت

عملیات گازرسانی به شهر سرپل ذهاب پایان یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از پایان عملیات گازرسانی به شهر مرزی سرپل ذهاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نقی کمالی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گازرسانی به شهرستان سرپل ذهاب که از شهرهای هم مرز با کشور عراق است، از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه است که با تلاش پرسنل شرکت گاز استان و با عبور خط  انتقال گاز از مسیری کوهستانی و صعب العبور به پایان رسید.

وی افزود: برای گازرسانی به این شهرستان و روستاهای اطراف خط انتقالی به طول 33 کیلومتر و قطر 12 اینچ احداث شده است.

کمالی تصریح کرد: میزان شبکه و خط تغذیه اجرا شده جهت گازرسانی به این شهرستان بیش از 70 کیلومتر بوده است و نصب یک ایستگاه  سی.جی.اس 50 هزار مترمکعبی و نیز چهار ایستگاه تی.بی.اس 10 هزار مترمکعبی از دیگر تاسیسات ایجاد شده جهت گازرسانی به سرپل ذهاب است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه میزان اعتبار صرف شده جهت اجرای این پروژه را بالغ بر 90 میلیارد ریال اعلام کرد و خاطرنشان کرد: مراسم  افتتاح رسمی این پروژه در آینده نزدیک  برگزار می شود.

کد مطلب 1269623

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