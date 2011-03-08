حسین دوستدار رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم (ایسمو) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این خبر گفت: پنجشنبه 19 اسفند ماه در اردن بررسی میشود که کشورهای عضو کمک بیشتری به سزامی کنند تا کار این پروژه از نظر بودجهای پیش برود.
وی درباره میزان دلاری کمک به سزامی که قرار است در جلسه 19 اسفند ماه در اردن بررسی شود، گفت: حدود 5 میلیون دلار مورد بررسی قرار می گیرد.
دوستدار در پاسخ به اینکه چند کشور در جلسه ویژه سزامی شرکت میکنند به مهر گفت: فعلا پیش بینیمان 5 کشور است. در این جلسه همه کشورهای عضو سزامی حاضر نیستند و فقط نمایندگان 4 یا 5 کشور در آن حضور پیدا میکنند.
رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم (ایسمو) خاطرنشان کرد: این جلسه ویژه با شرکت 4 یا 5 کشور عضو سزامی برگزار میشود تا بررسی کنند آیا علاوه بر حق عضویتی که میدهند، میتوانند بیشتر کمک کنند تا به تسریع در ساخت و راه اندازی پروژه کمک کند. این پروژه هنوز خیلی از کارهایش مانده است.
به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان "سزامی" ایدهای بینالمللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی "هرمان وینیک" از مرکز شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملتها و گسترش صلح ارایه شد.
این طرح با مشارکت چندین کشور خاورمیانه در نهایت به راه اندازی مرکزی بین المللی موسوم به تابش "سینکروترون" در منطقه خاورمیانه ختم می شود که از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسکو آغاز شده است. کشور ما علاوه بر اینکه چند سالی است عضو شورای سزامی شده در تلاش برای رسیدن به خودکفایی در این فناوری است از این رو محققان کشور برای ساخت شتابگر ملی کوشش می کنند.
با گذشت بیش از یک سال از شهادت دکتر علیمحمدی، یکی از دو نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای بینالمللی سزامی و سه ماه از شهادت دکتر مجید شهریاری، یکی از دو مشاور جمهوری اسلامی ایران در شورای بینالمللی سزامی، دکتر سید محمودرضا آقامیری به عنوان نماینده جدید ایران در این شورا معرفی شد.
با گذشت بیش از یک سال از شهادت دکتر علیمحمدی، یکی از دو نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای بینالمللی سزامی و سه ماه از شهادت دکتر مجید شهریاری، یکی از دو مشاور جمهوری اسلامی ایران در شورای بینالمللی سزامی، دکتر سید محمودرضا آقامیری به عنوان نماینده جدید ایران در این شورا معرفی شد.
دکتر سید محمودرضا آقامیری تحصیلات دانشگاهی خود را در دوره لیسانس در رشته فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) سپری کرده و بعد از آن برای ادامه تحصیلات راهی انگلستان شده و درجه کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته فیزیک هستهای کسب کرده است.
دکتر آقامیری، جانشین زندهیاد دکتر مسعود علی محمدی، استاد پایه 22 فیزیک دانشگاه تهران و نماینده پیشین ایران در شورای بینالمللی سزامی است. دکتر علیمحمدی در دی ماه سال گذشته هنگام خروج از منزل خود در محله قیطریه در شمال تهران در اثر انفجار یک بمب به شهادت رسید.
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