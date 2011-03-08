تلاش ایران برای دیجیتالی کردن فرستنده های تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تعهد ایران در اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) تمامی فرستنده‌های تلویزیونی باید تا سال 2015 امواج خود را به شکل دیجیتال ارسال کنند که برای انجام این تکلیف و تطبیق گیرنده‌های تلویزیونی کشورمان با این سیگنال‌ها، مبدل‌های امواج دیجیتال به آنالوگ تحت پروتکل DVB-T وارد بازار می‌‌شود و براین اساس استاندارد ملی مبدل گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب رسید.



کیفیت و وضوح تصویر بالا، پشتیبانی از نمایش و مرتب‌سازی براساس شماره کانال‌های ارسالی، جستجوی خودکار تمامی کانال‌ها و امکان دریافت کانال‌های بیشتر از مزایای استفاده از DVB-T های استاندارد است.



20 میلیون تلویزیون در کشور دیجیتالی می شوند



به گزارش مهر، براساس آمارهای به دست آمده هم اکنون حدود 18 تا 20 میلیون تلویزیون در کشور وجود دارد که فرستنده تلویزیونی آنها به صورت آنالوگ است اما با مذاکراتی که سازمان صدا و سیما با سه شرکت تولیدکننده گیرنده های دیجیتال داشته قرار است سیگنال دریافتی تلویزیونهای آنالوگ تا کمتر از پنج سال دیگر به تدریج به دیجیتال تبدیل شود. البته شرکتهایی نیز هم اکنون در این زمینه تولیداتی داشته اند که به صورت موردی قابل استفاده در کشور است.



براساس این طرح قرار است هر یک از شرکتهای تولیدکننده DVB-T سالانه مقادیری از این دستگاهها را در کشور تولید کنند تا ظرف پنج سال آینده تمامی گیرنده های تلویزیونی، تصاویر را به صورت دیجیتال دریافت کنند.



در این راستا افرادی که نسبت به تولید یا واردات مبدل‌های تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال اقدام می‌کنند نیز باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز تایید نمونه دریافت کنند.



کارشناسان معتقدند که با دیجیتالی شدن سیگنالهای دریافتی، تصاویر تلویزیونی در تمامی کشور بدون مشکل برفک و سایه پخش می شود و امکان افزایش حجم کانالها تا چندین برابر وجود خواهد داشت و به طور قطع با سیستم پخش دیجیتال، تصاویر با کیفیت بالاتری به کاربران ارائه خواهد شد.



حتی گفته شده که با اجرایی شدن طرح ایجاد گیرنده های دیجیتال در منازل، تلفنهای همراهی که قابلیت دریافت فرستنده را داشته باشند نیز می توانند تصاویر تلویزیونی را به صورت دیجیتال دریافت کنند.



آغاز تولید انبوه مبدلهای تلویزیون دیجیتالی در کشور



محسن حسین پور یکی از مدیران شرکت گسترش انفورماتیک که با سازمان صدا و سیما برای تولید انبوه این تجهیزات وارد مذاکره شده پیش از این در مورد این طرح به مهر گفته بود: طراحی و تولید گیرنده های دیجیتال توسط شرکتهای مادیران و سامسونگ نیز در کشور در حال انجام است و این دستگاه مبدلی برای آنتنهای آنالوگی است که هم اکنون از طریق تلویزیون دریافت می شود.



به گفته وی طراحی و ساخت نمونه اولیه این دستگاه حدود 300 میلیون تومان هزینه برای شرکت گسترش انفورماتیک داشته و طبق برآوردهای اولیه تولید انبوه آن حدود 12 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز خواهد داشت.



حسین پور با تاکید بر اینکه شرکت گسترش انفورماتیک ظرفیت تولید سالانه 750 هزار دستگاه "DVB-T" را خواهد داشت، گفت: نمونه آزمایشی این طرح در چندین نقطه از کشور تست روی 14 کانال تست شده که علاوه بر هشت کانال متعارف می توان کانالهای جام جم، پرس تی وی، العالم و کانالهای استانی را از این طریق دریافت کرد.