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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

با حکم معاون وزیر علوم/

رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای خوزستان منصوب شد

رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای خوزستان منصوب شد

دکتر علیرضا مخبر دزفولی طی حکم معاون فرهنگی اجتماعی وزیرعلوم به سمت رئیس شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خوزستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر غلامرضا خواجه ‌سروی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم آمده ‌است: "با استناد به ماده 11 آئین نامه اجرایی سیاست‌های ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاهها و تبصره ذیل ‌آن به موجب این حکم به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان خوزستان منصوب می‌شوید."

"امید است با اتکا به الطاف الهی و همیاری دیگر اعضای استانی این شورا در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آن استان موفق باشید".

دکتر علیرضا مخبردزفولی در حال حاضر معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران است.

کد مطلب 1269630

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