رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم آمده است: "با استناد به ماده 11 آئین نامه اجرایی سیاستهای ارتقای فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها و تبصره ذیل آن به موجب این حکم به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان خوزستان منصوب میشوید."
"امید است با اتکا به الطاف الهی و همیاری دیگر اعضای استانی این شورا در سیاستگذاری و برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آن استان موفق باشید".
دکتر علیرضا مخبردزفولی در حال حاضر معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران است.
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