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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

در جلسه روز سه شنبه/

مجلس با افزودن نام بلاروس به پروتکل کیوتو موافقت کرد

مجلس با افزودن نام بلاروس به پروتکل کیوتو موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با تصویب یک لایحه با افزدون نام بلاروس به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر آب و هوا موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه پذیرش اصلاحیه ضمیمه "ب" پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند با توجه به ماده 19 و بند 4 ماده 20 پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا، اصلاحیه ضمیمه "ب" آن برای افزودن نام "بلاروس" به ضمیمه یاد شده را بپذیرد و سند پذیرش را نزد امین اسناد تودیع نماید.

به گزارش مهر، لایحه مذکور در خصوص تعهدات مربوط به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای است.

کد مطلب 1269631

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