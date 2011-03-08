دانشنامه تاریخی ری تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در مراسمی که به منظور تقدیر و تشکر از زحمات یکساله شورایاران محلات برگزار شده بود به معرفی و احیا جایگاه تاریخی ری تاکید کرد و از مسئولان شهرداری منطقه 20 خواست تا تدوین دانشنامه تاریخی ری را در اولویت برنامه های فرهنگی سال 90 قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت و ظرفیت های مذهبی منطقه گفت: با توجه به پیشینه تاریخی ری ،باید راهکاری را در منطقه پیش گرفت که توسعه شهری بر اساس گردشگری مذهبی و دینی محقق شود و توجه به این موضوع تاثیر بسزایی در معرفی جایگاه و هویت تاریخی مذهبی منطقه می شود.

همچنین مجتبی عبدالهی شهردار منطقه نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات یکساله شورایاران محلات منطقه ، شورایاران را بازوهای اجرایی شهرداری معرفی کرد و اظهار داشت: اکنون 120 پروژه عمرانی ، فرهنگی و ترافیکی در منطقه آماده بهره برداری است که بیش از 90 درصد این پروژه ها بر اساس نظر و درخواست مستقیم شورایاران محلات، پیش بینی و اجرا شده است و با توجه به فعالیت کاربردی شورایاران بغیر از هزینه های جاری و مستمر منطقه از صفر تا صد بودجه سال 90 بر مبنای درخواست و پیشنهاد شورایاران 22 محله تعریف شده است که این امر شعارهای محله محوری و شهروند مداری رادرپهنه جنوب تهران محقق ساخته است.

درادامه مراسم ، علیرضا باقری دبیر دبیران شورایاران منطقه عملکرد یکساله شورایاران 22 محله منطقه را معرفی کرده و مطالبات سال 90 شورایاران رادر حوزه های فرهنگی و عمرانی و ترافیکی عنوان کرد.

در پایان شهردار منطقه ضمن اهدای لوح تقدیرو هدایایی از زحمات دبیران و اعضای شورایاران منطقه تقدیر و تشکر کرد و همچنین هیئت رییسه شورایاران نیزبا اعطای لوح به مسئولان شهرداری از همکاری وتعامل چشمگیر آنها با شورایاران قدردانی کردند.