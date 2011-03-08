  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

مسجد جامعی:

دانشنامه تاریخی ری تدوین می شود

دانشنامه تاریخی ری تدوین می شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران از تدوین دانشنامه تاریخی ری خبر داد وگفت: با توجه به پیشینه تاریخی ری، باید راهکاری را در منطقه پیش گرفت که توسعه شهری بر اساس گردشگری مذهبی و دینی محقق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در مراسمی که به منظور تقدیر و تشکر از زحمات یکساله شورایاران محلات برگزار شده بود به معرفی و احیا جایگاه تاریخی ری تاکید کرد و از مسئولان شهرداری منطقه 20 خواست تا تدوین دانشنامه تاریخی ری را در اولویت برنامه های فرهنگی سال 90 قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت و ظرفیت های مذهبی منطقه گفت: با توجه به پیشینه تاریخی ری ،باید راهکاری را در منطقه پیش گرفت که توسعه شهری بر اساس گردشگری مذهبی و دینی محقق شود و توجه به این موضوع تاثیر بسزایی در معرفی جایگاه و هویت تاریخی مذهبی منطقه می شود.

همچنین مجتبی عبدالهی شهردار منطقه نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات یکساله شورایاران محلات منطقه ، شورایاران را بازوهای اجرایی شهرداری معرفی کرد و اظهار داشت: اکنون 120 پروژه عمرانی ، فرهنگی و ترافیکی در منطقه آماده بهره برداری است که بیش از 90 درصد این پروژه ها بر اساس نظر و درخواست مستقیم شورایاران محلات، پیش بینی و اجرا شده است و با توجه به فعالیت کاربردی شورایاران بغیر از هزینه های جاری و مستمر منطقه از صفر تا صد بودجه سال 90 بر مبنای درخواست و پیشنهاد شورایاران 22 محله تعریف شده است که این امر شعارهای محله محوری و شهروند مداری رادرپهنه جنوب تهران محقق ساخته است.

درادامه مراسم ، علیرضا باقری  دبیر دبیران شورایاران منطقه عملکرد یکساله شورایاران 22 محله منطقه را معرفی کرده و مطالبات سال 90 شورایاران رادر حوزه های فرهنگی و عمرانی و ترافیکی عنوان کرد.

در پایان شهردار منطقه ضمن اهدای لوح تقدیرو هدایایی از زحمات دبیران و اعضای شورایاران منطقه تقدیر و تشکر کرد و همچنین هیئت رییسه شورایاران نیزبا اعطای لوح به مسئولان شهرداری از همکاری وتعامل چشمگیر آنها با شورایاران قدردانی کردند.

کد مطلب 1269633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها