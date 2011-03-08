اظهارات رئیس دانشگاه پیام نور مشهد درباره مرگ دانشجو/ راه آهن مقصر است

محمدعلی داوریار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات پیگری مرگ این دانشجو اضافه کرد: تنها زمانی می توان شرکت راه آهن را از این خطا مبری دانست که خلاف آن توسط کارشناسان قضایی مشخص شود.

وی در ارتباط با هشدار مامور راه آهن به مرحوم "منوچهر اعتمادی پور" مبنی بر جلوگیری از نزدیک شدن به قطار در حال حرکت، تاکید کرد: نه تنها من بلکه دانشجویان هم هشدار مامور راه آهن را به مرحوم اعتمادی پور مبنی بر سوار نشدن به قطار در حال حرکت تکذیب می کنیم هنگامی که درب قطار زمان حرکت بسته می شود، هیچ لزومی ندارد مامور راه آهن کسی را به محوطه راه دهد.

رئیس دانشگاه پیام نور مشهد با بیان اینکه در بررسی های کارشناسی بعدی مشخص می شود آیا سرپرست تیم همراه تیم بوده است یا نه، اظهار داشت: براساس گفته ها به نظر می رسد سرپرست هنوز به راه آهن نرسیده بوده تا دانشجویان را همراهی کند با این حال هنوز گزارشی مبنی بر حضور یا عدم حضور سرپرست به همراه تیم به دست ما نرسیده است.

داوریار در تشریح جزئیات این حادثه گفت: بر اساس گفته ها مامور راه آهن بدون آنکه به این دانشجو هشدار دهد که قطار در حال حرکت است اجازه می دهد او وارد سالن اصلی شود.



وی گفت: این در حالی است که دقایقی قبل از حرکت قطار و بسته شدن درب ها کسی اجازه ورود به محوطه اصلی را ندارد، اما دانشجوی متوفی وارد سالن شده بوده است.



به گفته رئیس دانشگاه پیام نور واحد مشهد یکی از گمانه زنی ها این است که بعد از وارد شدن دانشجو به محوطه اصلی، مهماندار قطار یکی از درب ها را برای ورود این دانشجو باز می کند.

وی تاکید کرد: نکته ابهام اینجاست که آیا هنگامی که این دانشجو قصد سوار شدن به قطار را داشته درب های قطار باز یا بسته بوده است که این سئوال هنوز در حال بررسی های کارشناسان است.

داوریار با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید کم و کیف این حادثه را مشخص کند، خاطرنشان کرد: آیا می توان تنها با یک هشدار از سوی مامور راه آهن مردم را کنترل کرد این خلاف تنها متوجه راه آهن است مگر اینکه آنها ادعای خود را ثابت کنند.



به گزارش مهر، روز پنجشنبه منوچهر اعتمادی پور به همراه یک تیم 22 نفره از دانشجویان رشته مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور مشهد، جهت شرکت در مسابقات سازه های ماکارونی عازم زنجان بودند که این دانشجو هنگام سوار شدن به قطار دچار سانحه می شود و جان خود را از دست می دهد.