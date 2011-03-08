نقشه جامع علمی از ابتدا تا رونمایی/ مسیر پر فراز و نشیب یک مصوبه

به گزارش خبرنگار مهر، 23 مردادماه 85 مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمانبندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، لزوم تبدیل علمگرایی و علممحوری را به گفتمان مسلط جامعه در همه بخشها یادآور شدند و با اشاره به هدف سند چشمانداز بیست ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمانبندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.
ایشان، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز را مسئول ترسیم فرآیند رشد علمی در کشور برشمردند و تأکید کردند: باید میزان بودجهای که در برنامه چهارم توسعه از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات در نظر گرفته شده است، تامین شود زیرا در غیر این صورت، امکان رشد علمی به وجود نمیآید.
حضرت آیت الله خامنهای، با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش به پارکهای علم و فناوری در کشور و همچنین نادیده گرفته نشدن رشد کمی مراکز علمی و دانشگاهها به دلیل توجه به رشد کیفی افزودند: نگاه متوازن به رشتههای علمی دانشگاهها یکی از ضروریات مراکز دانشگاهی است که تحقق این امر نیز منوط به ترسیم نقشه جامع علمی کشور است.
در این گزارش نگاهی اجمالی به روند تدوین نقشه، فعالیت های اجرایی و اطلاع رسانی و حتی چالش هایی که در راه تدوین آن پیش آمده است، داریم.
رخدادهای سال 86 برای نقشه جامع علمی کشور
3 اردیبهشت ماه 86
تعیین مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و نوسازی نظام آموزشی به عنوان مهمترین اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386
26 اردیبهشت ماه 86
ایجاد کمیسیون نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی
14 شهریور ماه 86
تشکیل شورای تخصصی تدوین نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی
تدوین نقشه تا یک سال و نیم آینده به اتمام می رسد
پرداختن به مباحثی مانند رسیدن به تعداد مطلوب محققین درکشور، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نسبت استاد به دانشجو، تنوع بخشی به رشته های تحصیلات تکمیلی و از نظر کیفی به اثربخشی برنامه ها و فعالیت ها در جامعه در تدوین نقشه جامع علمی
20 شهریور ماه 86
کبگانیان معاون وقت پژوهشی وزارت علوم: وزارت علوم پیش بینی می کند تهیه نسخه اولیه نقشه جامع علمی کشور در صورت تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایان سال جاری تهیه شود
نقشه جامع علمی کشور مجموعه اسناد برنامه ریزی راهبردی همه جانبه در حوزه علم و فناوری با نگاه بلند مدت به آینده به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز کشور، همراه با بهره گیری از منابع موجود است
تعیین وضع موجود در حوزه علم و فناوری، تعیین وضع مطلوب در این حوزه و تدوین راهبردها برای رسیدن به آینده مطلوب در تهیه نقشه جامع علمی کشور از اهمیت بالایی برخوردار و از کارکردهای نقشه است
تعیین اولویتهای علم و فناوری از دیگر کارکردهای نقشه علمی است. وزارت علوم سابقه تهیه نقشه را از زمانی که سند توسعه علمی کشور در دستور کار قرار گرفت، دارد و از چندی پیش نیز تهیه نقشه جامع بدون جنجال های تبلیغاتی با پشتوانه فعالیت های سند توسعه علمی در کارگروه تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری برخی از معاونین وزرا آغاز شده است
18 آذر ماه 86
تصویب اهداف کلان نقشه جامع علمی تا دی ماه 86
کار تدوین نقشه جامع علمی کشور توسط کمیسیونی که ویژه این کار در نظر گرفته شده است با جدیت دنبال می شود
شورای تخصصی نقشه جامع علمی با برگزاری مستمر و مداوم جلسات خود پیشرفت مناسبی داشته اند به طوریکه نقشه جامع علمی کشور در کمتر از یک سال آینده تهیه و تقدیم خواهد شد
15 اسفند ماه 86
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد: متن نهایی نقشه جامع کشور پس از بحث و بررسی نهایی در نشستهای تخصصی و همایش ملی نقشه جامع علمی کشور تا اواخر اردیبهشت ماه سال آینده برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود
در تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور، مبانی ارزشی و نظری حاکم بر نقشه بررسی شده است و در این رابطه، دستگاهها و نهادهای مختلفی همچون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جهاد دانشگاهی با محوریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مشارکت داشتند
تمرکز بر دیدگاههای اسلامی و نوآوری ملی، در برگیری سه مرحله پژوهش، آموزش و فناوری چرخه علم و فناوری، برخورداری از شاخصهای کمی، کیفی، ارزشی و توسعه ای، مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی، آینده نگری واقع بینانه، عمیق، کامل و جامع بودن و تمرکز بر نیازهای جامعه را از ویژگیهای مهم نقشه جامع علمی کشور است
22 اسفند ماه 86
برگزاری دومین هم اندیشی نقشه جامع علمی کشور با حضور 300 نفر از اعضا و طراحان نقشه جامع علمی کشور
24 اسفند ماه 86
ارائه نسخه اولیه نقشه جامع علمی کشور تا اردیبهشت ماه سال آینده (87)
طرح نسخه های آماده شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی
رخدادهای سال 87 برای نقشه جامع علمی کشور
|تاریخ
|رخداد
|19 تیر 87
|پیش نویس نقشه جامع علمی کشور با هزار صفحه پیوست آماده شد
|22 آبان 87
|سند نقشه جامع علمی کشور در 35 هزار صفحه و چکیده آن در قالب گزارش 100 صفحه ای ارائه شد
|25 آذر 87
|ایجاد ابهام برای تدوین دو نقشه جامع علمی
|16 بهمن 87
|شورای عالی انقلاب فرهنگی باور دارد نقشه جامع علمی کشور هنوز هم می تواند تکمیل تر شود
|30 بهمن 87
|گزارش اولیه نقشه جامع علمی کشور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد
19 تیر ماه 87
پیش نویس نقشه جامع علمی کشور آماده شده است که حدود هزار صفحه پیوست دارد و بیش از هزار نفر به صورت مستمر و فعال درگیر تهیه این پیش نویس و پیوست آن بوده اند و تا 3 ماه دیگر به سرانجام خوبی خواهد رسید
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی : نقشه جامع علمی کشور نقشه ای پویا، جامع و سیال است و برای تهیه کامل این نقشه نیازمند به بازخورد سنجی های گوناگون است . شورای عالی انقلاب فرهنگی به اصلاحاتی که در حین عمل برای بهبود و ارتقا نقشه جامع علمی کشور لازم باشد اهتمام جدی خواهد داشت
22 آبان ماه 87
شورای تخصصی؛ نقشه جامع علمی کشور را در 35 هزار صفحه و چکیده آن در قالب گزارش 100 صفحه ای به عنوان سند نقشه جامع علمی کشور به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد
25 آذر ماه 87
ایجاد ابهام برای تدوین دو نقشه جامع علمی
شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات نقشه جامعه علمی را مطرح می کند
16 بهمن ماه 87
شورای عالی انقلاب فرهنگی باور دارد نقشه جامع علمی کشور هنوز هم می تواند تکمیل تر شود و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با کاملتر کردن نقشه جامع علمی کشور نظر دارند
پیش نویس نقشه جامع علمی کشور توسط کارگروه مسئول این نقشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است
زمان مشخصی برای تصویب نقشه جامع علمی کشور تعیین نمی شود
30 بهمن ماه 87
گزارش اولیه نقشه جامع علمی کشور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد
رخدادهای سال 88 برای نقشه جامع علمی کشور
|تاریخ
|رخداد
|9 اردیبهشت 88
|نقشه جامع علمی کشور تا دو ماه آینده نهایی می شود
|26 اردیبهشت 88
|تنها یک نقشه جامع علمی داریم
|31 تیر 88
|اتمام سه فصل از نقشه جامع علمی کشور
|8 مهر 88
|فرآیند تدوین نقشه جامع علمی کشور رو به اتمام است
|7 آذر 88
|ابراز امیدواری برای رونمایی نقشه جامع علمی کشور در آذر ماه 88
|7 بهمن 88
|نقشه جامع علمی کشور تمام شده و در اختیار روسای سه قوه قرار دارد
|16 بهمن 88
|انتقاداتی به نقشه جامع علمی وارد است
9 اردیبهشت ماه 88
نقشه جامع علمی کشور تا دو ماه آینده نهایی می شود
کار تلفیق نهایی نقشه جامع علمی کشور ظرف مدت دو ماه با تشکیل کمیته ویژه با مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حضور 5 نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای ذیربط انجام می گیرد
26 اردیبهشت ماه 88
تنها یک نقشه جامع علمی داریم
نقشه وزارت علوم تنها یک پیشنهاد است و مجموعه ای که مأمور و مسئول تدوین نقشه جامع علمی کشور بود، شورای تخصصی نقشه جامع بوده که پیش نویس خود را ارائه کرده است
31 تیر ماه 88
اتمام سه فصل از نقشه جامع علمی کشور و باقی ماندن چهار بخش دیگر تا نهایی شدن نقشه
برای اینکه بتوانیم بحث تلفیق نقشه شورای تخصصی نقشه و وزارت علوم را انجام دهیم تأخیر کوتاهی اتفاق افتاد
به زودی بخشهای راهبردها، اولویتها و نگاشت نهادی نقشه نیز به تصویب کمیته تلفیق می رسد
8 مهرماه 88
فرآیند تدوین نقشه جامع علمی کشور رو به اتمام است
رفع خلاء ها و نقاط ضعف موجود و تقویت بخشهای مختلف نقشه در کمیته منتخب و رونمایی و انعکاس متن و اسناد پشتیبان این نقشه در رسانه های مختلف به ویژه رسانه ملی و افکار عمومی
7 آذر ماه 88
ابراز امیدواری برای رونمایی نقشه جامع علمی کشور در آذر ماه 88
7 بهمن ماه 88
مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نقشه جامع علمی کشور تمام شده و در اختیار روسای سه قوه قرار گرفته است و نظرات روسای سه قوه به زودی دریافت می شود تا مسیر ابلاغ را طی می کند. مراسم رونمایی نیز به زودی برگزار می شود
کمیته نهایی شدن نقشه مسیر اجرایی شدن را پیگیری می کند. ضمن اینکه مجلس نیز تدوین قوانین مرتبط با نقشه را در صورت نیاز تصویب می کند و وزارتخانه ها نیز اعلام آمادگی کردند که روشهای اجرایی را تعیین کنند
16 بهمن ماه 88
محمد مهدی نژاد نوری معاون وقت پژوهشی وزارت علوم انتقادات به نقشه جامع علمی را وارد دانست و از مذاکره با انجمنهای علمی تخصصی برای شروع بازنگری نقشه جامع علمی پس از ابلاغ خبر داد و اعلام آمادگی کرد که نسخه بازنگری شده نقشه جامع علمی را تا دو سال پس از ابلاغ این نقشه ارائه دهد
انتقادات صاحبنظران نسبت به نقشه و نیاز به بازنگری نقشه جامع علمی کشور
نسخه اول نقشه جامع علمی کشوربه زودی پس از اظهار نظرها و تدابیری که روسای سه قوه خواهند داشت و پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ می شود
رخدادهای سال 89 برای نقشه جامع علمی کشور
|تاریخ
|رخداد
|
8 اردیبهشت 89
|متن سند نهایی نقشه جامع علمی کشور منبعث از سه لایه اصلی، تفصیلی و پشتیبان است
|22 اردیبهشت 89
|مراحل تصویب نقشه جامع علمی با تصویب فصل ارزشها و مبانی سند نقشه آغاز شد
|5 خرداد 89
|شورایعالی انقلاب فرهنگی مبانی نظری و ارزشی نقشه جامع علمی کشور را تصویب کرد
|27 مرداد 89
|اطلس ملی آموزش کشور به عنوان سند مهم پشتیبان نقشه جامع علمی کشور رونمایی شد
|24 شهریور 89
|اتمام نقشه جامع علمی کشور در مهر
|13 مهر 89
|30 ویرایش برای تدوین کامل نقشه جامع علمی کشور
|21 مهر 89
|جزئیات راهبردهای کلان 11 راهبرد کلان نقشه جامع علمی کشور منتشر شد
|5 آبان 89
|تصویب بخشی از راهبردهای ملی نقشه علمی
|19 آبان 89
|راهبرد کلان 3 نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد
|3 آذر 89
|تصویب 4 راهبرد اساسی و بیش از 60 اقدام ملی برای نقشه جامع علمی کشور
|17 آذر 89
|مشارکت 2 هزار نخبه و دانشگاهی در و 40 تا 50 هزار ساعت کار کارشناسی
|1 دی 89
|پنج راهبرد کلان نقشه جامع علمی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد
|4 دی 89
|نقشه جامع علمی کشور مراحل نهایی تصویب را طی میکند
|
14 دی 89
|نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید
|17 اسفند 89
|رونمایی از نقشه جامع علمی کشور
8 اردیبهشت ماه 89
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین اظهار نظر خود درباره نقشه جامع علمی کشور گفت: متن سند نهایی نقشه جامع علمی کشور که منبعث از مطالعات وسیع و گسترده و برخوردار از سه لایه اصلی، تفصیلی و پشتیبان است، در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با تصویب نهایی برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ می شود
19 اردیبهشت ماه 89
نقشه جامع علمی کشور در دستور کار این هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی
مواد نقشه جامع علمی کشور به زودی مورد تصویب شورا قرار می گیرد و ابلاغ پس از تصویب نهایی در صحن شورا
22 اردیبهشت ماه 89
مراحل تصویب نقشه جامع علمی با تصویب فصل ارزشها و مبانی سند نقشه آغاز شد
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه داد و مواد مربوط به فصل ارزشها و مبانی سند نهایی نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید
بخش نگاشت نهادی و تقسیم کار سند نهایی نقشه جامع علمی کشور سهم و نقش هرکدام از دستگاهها، نهادها و سازمانها در سه لایه پایش و رصد، برنامه ریزی و هماهنگی و اجرا و اقدام تعریف شدهاست. وجود نظام پایش و رصد مراحل مختلف اجرایی شدن نقشه جامع برای درک نواقص و دریافت پیشنهادها و نظرات از سطوح عملیاتی و تبدیل آنها به پیشنهادهای منسجم از ویژگیهای نقشه است
5 خرداد ماه 89
شورایعالی انقلاب فرهنگی مبانی نظری و ارزشی نقشه جامع علمی کشور را تصویب کرد
27 مرداد ماه 89
اطلس ملی آموزش کشور به عنوان سند مهم پشتیبان نقشه جامع علمی کشور رونمایی شد
24 شهریور ماه 89
اتمام نقشه جامع علمی کشور در مهر
حدود دو سوم نقشه جامع علمی کشور به تصویب شورا رسید و قرار است چند جلسه فوقالعاده در مهر برگزار شود تا تمام نقشه جامع علمی به تصویب برسد
اولویتها و راهبردهای سند نهایی نقشه جامع علمی کشور در جلسات آینده شورا به تصویب نهایی می رسد
13 مهر ماه 89
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تدوین دو بخش از نقشه جامع علمی کشور در هفته آینده خبر داد و گفت: تدوین کامل نقشه جامع علمی کشور تا پایان مهر ماه به اتمام میرسد
برای تهیه و تدوین نقشه تاکنون 30 ویرایش انجام شده است و از آنجایی که نقشه جامع علمی کشور مبنای حرکت های علمی در کشور است ویرایشهای این نقشه در جلسات شورای انقلاب فرهنگی تدوین شد
کار تدوین نهایی دو بخش باقیمانده از این نقشه که شامل بخشهای راهبردی و نگاشت نهادی است، در جلسه هفته آینده شورا انجام می شود
21 مهر ماه 89
جزئیات راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور منتشر شد
شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیات 11 راهبرد کلان نقشه جامع علمی کشور را منتشر کرد
انسجام بخشیدن به ساختارها و نهادهای علم و فناوری و هماهنگسازی نظام تعلیم و تربیت در مراحل سیاستگذاری و برنامهریزی کلان
ایفای نقش موثر چرخه علم، فناوری و نوآوری برای توسعه و تحقق اقتصاد دانشبنیان
نهادینه کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر دانش- بهویژه دانش بومی- بهمنظور تحقق مدیریت حکمتبنیان در نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی- امنیتی
نهادینه کردن نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرآیندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی بهمنظور تمدنسازی بهمعنای واقعی
ارتقای کمی و کیفی در علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر براساس مبانی دینی
توسعه، تعمیق و تقویت آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت و همچنین علوم فنی و مهندسی و علوم پایه
28 مهر ماه 89
جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور و راهبردها و اقدامات ملی تشکیل شد
5 آبان ماه 89
بخشی از راهبردهای ملی نقشه علمی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید
توانمندسازی بخش غیردولتی و کاهش تصدیگری دولت، تاسیس نهاد متولی ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری، ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری در قوه قضائیه، ساماندهی قوانین ومقررات مالکیت فکری، ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری و طراحی و استقرار نظام جامع رتبهبندی و نظام جامع تضمین کیفیت بخشی از این مصوبات است
ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه تا میزان 50 درصد تا پایان چشمانداز و طراحی فعالیتهای مشترک آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه از دیگر مصوبات مربوط به نقشه جامع علمی کشور بود
19 آبان ماه 89
راهبرد کلان 3 نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد
راهبرد ملی 1: ترویج فرهنگ کسب و کار دانشبنیان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای توانایی علمی، فناوری و مهارتی افراد با تاکید بر نیازهای جامعه و ایجاد آمادگی جهت پذیرش مسئولیت شغلی
اقدامات ملی متناظر: ساماندهی و رتبهبندی انجمنهای علمی و شرکتهای دانشبنیان خصوصی، توسعه آموزش مهارتهای پیشرفته با مشارکت بخش خصوصی، فرهنگسازی کسب و کار متقن و دانشبنیان
راهبرد ملی 2: افزایش نقش علم و فناوری در توانمندسازی بخشهای تولیدی و صنعتی و خدمات تخصصی و عمومی و ارتقای بهرهوری
اقدامات ملی متناظر: حمایت از سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی و تجاریسازی علم و فناوری، الزام دستگاهها به بهرهگیری از دستاوردهای علمی و فناوری، حمایت از بازارسازی برای محصولات نوآورانه
راهبرد ملی 3: ایجاد ساز و کار تسهیلکننده فرایند تولید، انتقال، جذب، نشر و عرضه تقاضای علم و فناوری کشور و توسعه زیرساختهای رقابتپذیری تولیدات فناوری و خدمات و محصولات مربوطه
اقدامات متناظر: تسهیل راهاندازی شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع استقرار آنها در شهرها، ساماندهی فن بازارهای تخصصی، حمایت از مراکز ارائه خدمات پشتیبان «ایده تا بازار»، حمایت همه جانبه از شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری، تدوین ساز وکارهای تشویق دانشگاهها و پژوهشگاهها برای ایجاد انتفاع برای دانشگاهها و محققان
3 آذر ماه 89
تصویب 4 راهبرد اساسی و بیش از 60 اقدام ملی برای نقشه جامع علمی کشور
تنها فصل "نگاشت ملی" یا " تقسیم کار ملی" از نقشه جامع باقی مانده است و راهبردهای نقشه جامع این هفته به پایان می رسد
17 آذر ماه 89
مشارکت 2 هزار نخبه و دانشگاهی در تدوین نقشه جامع علمی
برای تدوین نقشه جامع علمی کشور 40 تا 50 هزار ساعت کار کارشناسی انجام شد
1 دی ماه 89
پنج راهبرد کلان نقشه جامع علمی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر علی لاریجانی تشکیل شد و در این جلسه اقدامات و راهبردهای ملی راهبردی کلان 5، 6، 11، 12 و 13 نقشه جامع علمی به تصویب رسید
راهبرد کلان 5: نهادینه کردن اسلامی به علم و تسریع در فرآیندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی
راهبرد کلان 6: تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه
راهبرد کلان 11: نقش آفرینی موثر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت
راهبرد کلان 12: نقش آفرینی موثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه فنی و مهندسی
راهبرد کلان 13: توسعه، تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه
4 دی ماه 89
نقشه جامع علمی کشور که هم اکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی میکند به عنوان یک سند بالادستی از افتخارات شورا است که با تأکیدات و حمایتهای مقام معظم رهبری این موفقیت بزرگ حاصل شده است
14 دی ماه 89
نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید
17 اسفندماه 89
با همه این فراز و نشیب ها که گوشه ای از آن در تقویم مراحل تصویب نقشه جامع علمی کشور مورد اشاره قرار گرفت بالاخره این نقشه فردا سه شنبه 17 اسفند ماه با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما رونمایی می شود.
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