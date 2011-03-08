نقشه جامع علمی از ابتدا تا رونمایی/ مسیر پر فراز و نشیب یک مصوبه

به گزارش خبرنگار مهر، 23 مردادماه 85 مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان‌بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، لزوم تبدیل علم‌گرایی و علم‌محوری را به گفتمان مسلط جامعه در همه بخش‌ها یادآور شدند و با اشاره به هدف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان‌بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.

ایشان، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجامع تصمیم ‌گیر و تصمیم‌ ساز را مسئول ترسیم فرآیند رشد علمی در کشور برشمردند و تأکید کردند: باید میزان بودجه‌ای که در برنامه‌ چهارم توسعه از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات در نظر گرفته شده است، تامین شود زیرا در غیر این صورت، امکان رشد علمی به وجود نمی‌آید.

حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای، با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش به پارک‌های علم و فناوری در کشور و همچنین نادیده گرفته نشدن رشد کمی مراکز علمی و دانشگاه‌ها به دلیل توجه به رشد کیفی افزودند: نگاه متوازن به رشته‌های علمی دانشگاه‌ها یکی از ضروریات مراکز دانشگاهی است که تحقق این امر نیز منوط به ترسیم نقشه‌ جامع علمی کشور است.

در این گزارش نگاهی اجمالی به روند تدوین نقشه، فعالیت های اجرایی و اطلاع رسانی و حتی چالش هایی که در راه تدوین آن پیش آمده است، داریم.

رخدادهای سال 86 برای نقشه جامع علمی کشور

3 اردیبهشت ماه 86

تعیین مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و نوسازی نظام آموزشی به عنوان مهمترین اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386

26 اردیبهشت ماه 86

ایجاد کمیسیون نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی

14 شهریور ماه 86

تشکیل شورای تخصصی تدوین نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی

تدوین نقشه تا یک سال و نیم آینده به اتمام می رسد

پرداختن به مباحثی مانند رسیدن به تعداد مطلوب محققین درکشور، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نسبت استاد به دانشجو، تنوع بخشی به رشته های تحصیلات تکمیلی و از نظر کیفی به اثربخشی برنامه ها و فعالیت ها در جامعه در تدوین نقشه جامع علمی

20 شهریور ماه 86

کبگانیان معاون وقت پژوهشی وزارت علوم: وزارت علوم پیش بینی می کند تهیه نسخه اولیه نقشه جامع علمی کشور در صورت تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایان سال جاری تهیه شود

نقشه جامع علمی کشور مجموعه اسناد برنامه ریزی راهبردی همه جانبه در حوزه علم و فناوری با نگاه بلند مدت به آینده به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز کشور، همراه با بهره گیری از منابع موجود است

تعیین وضع موجود در حوزه علم و فناوری، تعیین وضع مطلوب در این حوزه و تدوین راهبردها برای رسیدن به آینده مطلوب در تهیه نقشه جامع علمی کشور از اهمیت بالایی برخوردار و از کارکردهای نقشه است

تعیین اولویت‌های علم و فناوری از دیگر کارکردهای نقشه علمی است. وزارت علوم سابقه تهیه نقشه را از زمانی که سند توسعه علمی کشور در دستور کار قرار گرفت، دارد و از چندی پیش نیز تهیه نقشه جامع بدون جنجال های تبلیغاتی با پشتوانه فعالیت های سند توسعه علمی در کارگروه تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری برخی از معاونین وزرا آغاز شده است

18 آذر ماه 86

تصویب اهداف کلان نقشه جامع علمی تا دی ماه 86

کار تدوین نقشه جامع علمی کشور توسط کمیسیونی که ویژه این کار در نظر گرفته شده است با جدیت دنبال می شود

شورای تخصصی نقشه جامع علمی با برگزاری مستمر و مداوم جلسات خود پیشرفت مناسبی داشته اند به طوریکه نقشه جامع علمی کشور در کمتر از یک سال آینده تهیه و تقدیم خواهد شد

15 اسفند ماه 86

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد: متن نهایی نقشه جامع کشور پس از بحث و بررسی نهایی در نشستهای تخصصی و همایش ملی نقشه جامع علمی کشور تا اواخر اردیبهشت ماه سال آینده برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود

در تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور، مبانی ارزشی و نظری حاکم بر نقشه بررسی شده است و در این رابطه، دستگاهها و نهادهای مختلفی همچون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جهاد دانشگاهی با محوریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مشارکت داشتند

تمرکز بر دیدگاههای اسلامی و نوآوری ملی، در برگیری سه مرحله پژوهش، آموزش و فناوری چرخه علم و فناوری، برخورداری از شاخصهای کمی، کیفی، ارزشی و توسعه ای، مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی، آینده نگری واقع بینانه، عمیق، کامل و جامع بودن و تمرکز بر نیازهای جامعه را از ویژگیهای مهم نقشه جامع علمی کشور است

22 اسفند ماه 86

برگزاری دومین هم اندیشی نقشه جامع علمی کشور با حضور 300 نفر از اعضا و طراحان نقشه جامع علمی کشور

24 اسفند ماه 86

ارائه نسخه اولیه نقشه جامع علمی کشور تا اردیبهشت ماه سال آینده (87)

طرح نسخه های آماده شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی

رخدادهای سال 87 برای نقشه جامع علمی کشور

تاریخ رخداد 19 تیر 87 پیش نویس نقشه جامع علمی کشور با هزار صفحه پیوست آماده شد 22 آبان 87 سند نقشه جامع علمی کشور در 35 هزار صفحه و چکیده آن در قالب گزارش 100 صفحه ای ارائه شد 25 آذر 87 ایجاد ابهام برای تدوین دو نقشه جامع علمی 16 بهمن 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی باور دارد نقشه جامع علمی کشور هنوز هم می تواند تکمیل تر شود 30 بهمن 87 گزارش اولیه نقشه جامع علمی کشور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد

19 تیر ماه 87

پیش نویس نقشه جامع علمی کشور آماده شده است که حدود هزار صفحه پیوست دارد و بیش از هزار نفر به صورت مستمر و فعال درگیر تهیه این پیش نویس و پیوست آن بوده اند و تا 3 ماه دیگر به سرانجام خوبی خواهد رسید

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی : نقشه جامع علمی کشور نقشه ای پویا، جامع و سیال است و برای تهیه کامل این نقشه نیازمند به بازخورد سنجی های گوناگون است . شورای عالی انقلاب فرهنگی به اصلاحاتی که در حین عمل برای بهبود و ارتقا نقشه جامع علمی کشور لازم باشد اهتمام جدی خواهد داشت

22 آبان ماه 87

شورای تخصصی؛ نقشه جامع علمی کشور را در 35 هزار صفحه و چکیده آن در قالب گزارش 100 صفحه ای به عنوان سند نقشه جامع علمی کشور به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد

25 آذر ماه 87

ایجاد ابهام برای تدوین دو نقشه جامع علمی

شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات نقشه جامعه علمی را مطرح می کند

16 بهمن ماه 87

شورای عالی انقلاب فرهنگی باور دارد نقشه جامع علمی کشور هنوز هم می تواند تکمیل تر شود و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با کاملتر کردن نقشه جامع علمی کشور نظر دارند

پیش نویس نقشه جامع علمی کشور توسط کارگروه مسئول این نقشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است

زمان مشخصی برای تصویب نقشه جامع علمی کشور تعیین نمی شود

30 بهمن ماه 87

گزارش اولیه نقشه جامع علمی کشور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد

رخدادهای سال 88 برای نقشه جامع علمی کشور

تاریخ رخداد 9 اردیبهشت 88 نقشه جامع علمی کشور تا دو ماه آینده نهایی می شود 26 اردیبهشت 88 تنها یک نقشه جامع علمی داریم 31 تیر 88 اتمام سه فصل از نقشه جامع علمی کشور 8 مهر 88 فرآیند تدوین نقشه جامع علمی کشور رو به اتمام است 7 آذر 88 ابراز امیدواری برای رونمایی نقشه جامع علمی کشور در آذر ماه 88 7 بهمن 88 نقشه جامع علمی کشور تمام شده و در اختیار روسای سه قوه قرار دارد 16 بهمن 88 انتقاداتی به نقشه جامع علمی وارد است

9 اردیبهشت ماه 88

نقشه جامع علمی کشور تا دو ماه آینده نهایی می شود

کار تلفیق نهایی نقشه جامع علمی کشور ظرف مدت دو ماه با تشکیل کمیته ویژه با مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حضور 5 نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای ذیربط انجام می گیرد

26 اردیبهشت ماه 88

تنها یک نقشه جامع علمی داریم

نقشه وزارت علوم تنها یک پیشنهاد است و مجموعه ای که مأمور و مسئول تدوین نقشه جامع علمی کشور بود، شورای تخصصی نقشه جامع بوده که پیش نویس خود را ارائه کرده است

31 تیر ماه 88

اتمام سه فصل از نقشه جامع علمی کشور و باقی ماندن چهار بخش دیگر تا نهایی شدن نقشه

برای اینکه بتوانیم بحث تلفیق نقشه شورای تخصصی نقشه و وزارت علوم را انجام دهیم تأخیر کوتاهی اتفاق افتاد

به زودی بخشهای راهبردها، اولویتها و نگاشت نهادی نقشه نیز به تصویب کمیته تلفیق می رسد

8 مهرماه 88

فرآیند تدوین نقشه جامع علمی کشور رو به اتمام است

رفع خلاء ها و نقاط ضعف موجود و تقویت بخشهای مختلف نقشه در کمیته منتخب و رونمایی و انعکاس متن و اسناد پشتیبان این نقشه در رسانه های مختلف به ویژه رسانه ملی و افکار عمومی

7 آذر ماه 88

ابراز امیدواری برای رونمایی نقشه جامع علمی کشور در آذر ماه 88

7 بهمن ماه 88

مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نقشه جامع علمی کشور تمام شده و در اختیار روسای سه قوه قرار گرفته است و نظرات روسای سه قوه به زودی دریافت می شود تا مسیر ابلاغ را طی می کند. مراسم رونمایی نیز به زودی برگزار می شود

کمیته نهایی شدن نقشه مسیر اجرایی شدن را پیگیری می کند. ضمن اینکه مجلس نیز تدوین قوانین مرتبط با نقشه را در صورت نیاز تصویب می کند و وزارتخانه ها نیز اعلام آمادگی کردند که روشهای اجرایی را تعیین کنند