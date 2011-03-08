جدول ارزیابی جدیدترین تبلتهای جهان/ آی-پد باز هم اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با مقایسه معیارهای متفاوتی از قبیل عمر باتری، سرعت نمایش وب سایتها، حداکثر و حداقل روشنایی نمایشگر و میزان کنتراست موجود در تصاویر به رتبه بندی برترین تبلتهایی که در حال حاضر در بازار وجود دارند، پرداخته است.

آی-پد 2

بر اساس این رتبه بندی که هنوز ادامه داشته و به پایان نرسیده است، آی-پد شرکت محبوب اپل تا به اینجا بالاترین امتیازها را به خود اختصاص داده است، در پی این شرکت تبلتهایی به نام Archos و سپس تبلتهای دل، موتورولا، سامسونگ، و در نهایت ViewPadG قرار گرفته اند.

ارزیابی جدید ترین تبلتهای جهان

نام تبلت طول عمر باتری سرعت بارگذاری حداکثر درخشندگی درخشندگی ابتدایی نسبت کنتراست iPad 12.6 9 388 161 881:1 Archos 70 4.7 13 302 216 581:1 Archos 101 5.8 11 177 133 1106:1 DellStreak 5 4.7 8 340 135 1172:1 DellStreak 7 3.3 7 330 146 868:1 Xoom 9.3 6 312 131 1200:1 GalaxyTab 7.8 8 364 123 674:1 ViewPad G 7.8 8 364 123 1093:1

روشهای مقایسه

لابراتوار وب سایت Cnet برای ارزیابی این تبلتها که تحت سیستم عامل ویندوز قرار ندارند، از سه شیوه استفاده کرده است:

Archos 10

عمر باتری: تست عمر باتری در این تبلتها بر مبنای نمایش یک فیلم سینمایی بوده است به این شکل که یک فیلم در هر یک از این تبلتها به نمایش در آمد تا زمانی که عمر باتری های آنها به پایان رسید. در این آزمایش حالت هر یک از تبلتها بر روی حالت "هواپیما" و میزان درخشندگی آن 150 شمع در متر مربع تنظیم کردند. برای آزمایش عمر باتری آی-پد، نسخه آی-پدی فیلم انیمیشن داستان اسباب بازی 3 به نمایش در آمد و برای تبلتهای اندرویدی نسخه 720 پیکسلی از همین فیلم نمایش داده شد.

DellSteark 4

سرعت نمایش وب سایتها: تست سرعت نمایش وب سایتها با استفاده از وب سایتی که در آن تصاویر Flash و یا دیگر عناصر فعال وجود نداشت، مورد آزمایش قرار گرفتند. هر تبلت به یک شبکه واحد که هیچ ابزار دیگری به آن وصل نبود، متصل شده و آزمایش از زمانی که کلید ورود فشرده می شد، آغاز شده و با ناپدید شدن نوار آبی رنگ پایین مرورگر به پایان می رسید. سرعت در این تبلتها بر اساس ثانیه اندازه گیری شد و هر چه تعداد ثانیه ها پایین تر باشد به معنی بالاتر بودن سرعت نمایش صفحات وب سایتها است.

کنتراست و درخشندگی: حداکثر درخشندگی و میزان کنتراست هر یک از تبلتها با استفاده از یک تحلیل گر رنگ نمایشگرها به نام Minolta CA-210 اندازه گیری شد. با استفاده از این ابزار سفیدی و سیاهی مطلق هر یک از تبلتها مورد اندازه گیری قرار گرفته و با ترکیب حداکثر سیاه و سفید، میزان کنتراست نیز تعیین شد.

GalaxyTab

بر اساس نتایج نهایی به نظر می رسد آی-پد شرکت اپل در میان دیگر تبلتها از برتری هایی برخوردار است، عمر باتری این تبلت 12.6 ساعت، سرعت نمایش وب سایت در آن 9 ثانیه، حداکثر درخشندگی 388 شمع بر متر مربع، میزان درخشندگی اولیه 161 شمع بر متر مربع، و نسبت کنتراست در آن 881:1 اعلام شده است.

با این همه سریعترین تبلت برای نمایش وب سایتهای اینترنتی تبلت "زوم موتورولا" است زیرا سرعت بارگذاری و نمایش وب سایت در آن 6 ثانیه است، تبلتهای DellStreak 5 و نسخه 7 این تبلت، به همراه گلکسی تب سامسونگ و تبلت Viewsonic نسبت به آی-پد از سرعت بالاتری در بارگذاری وب سایتها برخوردارند، اما در دیگر امتیازها از آی-پد عقبترند.

همچنین پس از آی-پد بیشترین طول عمر باتری به تبلت "زوم موتورولا" اختصاص دارد که 9.3 تعیین شده است.