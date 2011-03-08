مشارکت 27 درصدی پرستاران در انتخابات نظام پرستاری

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سومین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور از مجموع 92 هزار واجد شرایط تنها 24 هزار و 750 نفر شرکت کردند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار می رفت مشارکت جامعه پرستاری در این انتخابات بالاتر باشد، افزود: بررسی ها نشان می دهد که حدود 27 درصد پرستاران در این دوره از انتخابات مشارکت داشته اند که این میزان قابل قبول نبود.

شریفی مقدم با اشاره به اعلام نتایج اولیه سومین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور و گزیشن 918 نفر از کاندیداهای منتخب، ادامه داد: با توجه به اینکه شکایاتی در سراسر کشور دریافت شده است، انتظار می رود هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به طور دقیق و عمیق به این اعتراضات رسیدگی کند.