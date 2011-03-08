به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی الماسی شامگاه دوشنبه در هم اندیشی جامعه مدرسین و سپاه علی بن ابیطالب (ع) که در محل جامعه مدرسین در قم برگزار شد، گفت: طی چند سال دشمن جنگ نرم بسیار سختی را علیه جبهه مقاومت در ایران و لبنان و... شروع کرد و امیداوری زیادی داشتند که ریشه مقاومت کنده خواهد شد.
وی ادامه داد: در اوج فتنه ۸۸ که دشمن امید زیادی برای ضربه زدن به جبهه مقاومت پیدا کرده بود رهبر و ولی امری الهی در خطبههای نماز جمعه استغاثه به محضر امام زمان (عج) برد.
طوفان جنگ نرم خوابیده است
الماسی ابراز داشت: امروز شاهد هستیم که طوفان جنگ نرم خوابیده و با تحولات منطقه پایههای لیبرال دموکراسی لرزان شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی اذعان داشت: آیا آن دعا بینتیجه بود یا میتوان گفت اصل کار در جایی دیگر است و هدایتهایی وجود دارد.
تحولات اخیر منطقه با تحلیلهای سیاسی جور در نمیآید
وی ادامه داد: تحولات یکسال اخیر و به خصوص تحولات منطقه و انقلاب در چندین کشور عربی آنهم با این سرعت با عقل ما و تحلیلهای سیاسی جور در نمیآید.
وی تصریح کرد: دو تحلیل قوی و ضعیف در این باره وجود دارد؛ یکی اینکه این انقلابها کار خود آمریکاییهاست که تحلیلی ضعیف است و تحلیل دیگر این است که بیداری اسلامی آغاز شده و رجوع به عزت و کرامت دینی مردم است که رهبری هم این تحلیل را داشتند.
مشترکات انقلابات اخیر
الماسی افزود: آنچه که در لیبی اتفاق افتاده با مصر و بحرین و... تفاوت دارد و هرکدام تحلیل خود را میخواهد اما در چند چیز مانند بیکفایتی حاکمان، در وابستگی به اجانب، وضعیت بسیار بد اقتصادی، احساس تحقیر و احساس لگدمال شدن و ورود جوانان به صحنه مشترک هستند.
وی افزود: اگرچه برخی نام انقلاب بر حوادث مصر نمیگذارند اما مردم ادامه مطالبات خود را دنبال میکنند ۵۰ درصد زندانیان سیاسی آزاد شدهاند و تحولات در حال دنبال شدن است وتدوین قانون اساسی نیز به زودی انجام خواهد شد.
این کارشناس سیاسی با اشاره به وضعیت متفاوت در لیبی عنوان داشت: دیوانهای مانند قذافی احتمالا با چراغ سبز غربیها دست به جنایات زیادی میزند و تحلیل این است که قذافی با این شدت عمل، سرنگونی و سقوطش نزدیکتر شده است.
مردم بحرین گام به گام در حال حرکت هستند
وی ادامه داد: در بحرین با اکثریت شیعه مردم گام به گام پیش میروند و خواهان سرنگونی دولت هستند و هنوز شاه را هدف نگرفتهاند و وضعیت متفاوتی حاکم است؛ در یمن هم در ابتدای حرکت جدایی جنوب از شمال مطرح بود اما الان بیشتر دنبال سرنگونی نظام عبدالله صالح هستند.
این کارشناس مسایل استراتژیک با اشاره به راهبرد آمریکاییها در مقابل این تحولات تصریح داشت: راهبردها آنها در درجه اول این بود که ساختارها بماند مثلا در مصر و تونس اگر مهره عوض شد بشود اما ساختار تغییر نیابد البته در مصر چون تحولات سریع بود نتوانستند این کار را انجام دهند.
وی افزود: در درجه بعدی دنبال مهرههایی بودند که مردم آنها را بپذیرند و اگر جواب نداد در انتخابات و سیستم پارلمانی مهرههایی را که مورد تأیید آنهاست وارد نظام سیاسی و اهداف خود را دنبال کنند البته تاکنون اراده آنها عملی نشده است.
ورود نظامی غربیها به ماجراهای اخیر منطقه بعید است
الماسی با اشاره به تهدیدات نظامی تأکید کرد: تحلیلگران ورود نیروهای نظامی را بعید میدانند زیرا جو ضد دیکتاتوری میتواند منجر به جو ضد استعماری و... باشد و حضور آنها تنها در حد حمله هوایی و... است.
وی با اشاره به تحولات اخیر عراق نیز ادامه داد: آمریکاییها در عراق دنبال این بودند که مالکی و طالبانی به قدرت نرسند و ایاد علاوی از طریق آراء مردم به حکومت برسد اما این خواسته که عربستان و کشورهای دیگری در منطقه به دنبال آن بودند رخ نداد لذا حرکتهایی که امروز توسط برخی ان جی اوها دنبال میکنند برای امتیازگیری از دولت مالکی و شبیه سازی حرکتهای انقلابی مصر و... در عراق است.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه بیداری اسلامی و احساس پایمال شدن عزت و کرامت در مردم منطقه ایجاد شده است اذعان داشت: برخی این انقلابها را مشابه ایران میدانند و از نبود رهبری نگران هستند ولی نباید انتظار امتیازاتی که ما در انقلاب گرفتیم را در این کشورها داشته باشیم.
امتیازات انقلابهای منطقه
وی افزود: البته این انقلابها ویژگیها و امتیازاتی دارد که در اختیار ما نبود. الگوی مجرب، مقتدر و آماده همکاری مانند ایران؛ وضعیت تضعیف شده و شکننده آمریکا که آنها امروز آن اقتدار و هیبت و شکوه را ندارند و امروز هیبت آمریکا شکسته شده است و بهرهمندی از وسایل ارتباطی به صورت بسیار گسترده از جمله این مزیتها است.
وی تاکید کرد: ما به عنوان سپاه و بسیج رسالت مضاعفی در این شرایط داریم و تک تک این حوادث و پیروزیها مسئولیت ما را سنگین میکند زیرا باید به توقعاتی که در سطح منطقه به وجود میآید جواب دهیم.
قم - خبرگزاری مهر: یک کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک تصریح کرد: امروز با تحولات رخ داده در منطقه و کشورهای اسلامی پایههای لیبرال دموکراسی لرزان شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی الماسی شامگاه دوشنبه در هم اندیشی جامعه مدرسین و سپاه علی بن ابیطالب (ع) که در محل جامعه مدرسین در قم برگزار شد، گفت: طی چند سال دشمن جنگ نرم بسیار سختی را علیه جبهه مقاومت در ایران و لبنان و... شروع کرد و امیداوری زیادی داشتند که ریشه مقاومت کنده خواهد شد.
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