برخورد قاطع با هنجارشکنان و متخلفان چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرهنگ جلال مظفری با اشاره به این موضوع که همه ساله در ایام و روزهای پایانی سال و به خصوص شب موسوم به شب چهارشنبه سوری، شاهد حوادث ناگوار و دلخراشی برای کودکان، نوجوانان و بعضا افراد بزرگسال هستیم، از والدین و بزرگترهای خانواده ها خواست تا با حساسیت بیشتری بر رفتار و رفت و آمد های کودکان و نوجوانان خود نظارت کرده و روزهای شاد تعطیلات سال نو خود را با سهل انگاری و اشتباه ، به ایام غم و پشیمانی تبدیل نکنند .

این مسئول ضمن اشاره به برخورد قانونی با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه تاکید کرد : نیروی انتظامی با افرادی که در شب چهارشنبه سوری با عبور از خط قرمزها و با قانون شکنی ، برای شهروندان مزاحمت ایجاد کنند برخورد خواهد کرد و براساس تصمیمات گرفته شده ، متخلفان و هنجار شکنان تا پایان تعطیلات در اختیار پلیس و مراجع قضایی خواهند بود .

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خودروها و موتورسیکلت هایی که باعث ایجاد اخلال در نظم جامعه شده و آسایش شهروندان را مختل کنند توقیف شده و ضمن اعمال قانون و انتقال به پارکینگ، تا پایان تعطیلات نوروز به مالک آن تحویل داده نخواهد شد.