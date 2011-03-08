عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر خبر داد: اعضای پیشنهادی برای هیئت امنای دانشگاه آزاد مشخص شدند

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این هفته آخرین فرصت برای ارائه پیشنهادات بود اما هنوز زمان برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعی نشده است.

وی افزود: اطلاع دارم که بسیاری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادات خود را درباره اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد ارائه داده اند.

کبگانیان اظهار داشت: البته نظرات اعضای شورای برای تعیین اعضای هیئت امنا به هم نزدیک است اما صلاح نیست که اسامی افراد قبل از طرح در جلسه عنوان شود.

به گزارش مهر، پیش از این مقرر شده بود سه شنبه هفته جاری جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور بررسی اسامی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد برگزار شود.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 26 بهمن ماه این شورا به ریاست محمود احمدی‌نژاد، اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را به پایان رساند. بر اساس این اصلاحیه هیئت موسس دانشگاه آزاد دو هفته فرصت خواهد داشت تا افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امناء به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورا در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام خواهد ورزید.

همچنین بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مقرر شده تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند، به ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی اعضای شورا به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.