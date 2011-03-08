70 درصد بیمارستانهای پایتخت سیستم امحای زباله ندارند

دکتر کاظم ندافی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت پسماندهای بیمارستانی در کشور اشاره کرد و افزود: حل معضل پسماندهای بیمارستانی نیازمند 50 میلیارد تومان اعتبار است.

وی با بیان اینکه پنج سال پیش حتی یک درصد بیمارستانهای کشور مجهز به دستگاه بی‌خطرسازی زباله نبودند، اظهار داشت: در حال حاضر 30 درصد بیمارستانهای کشور به سیستم امحاء و بی‌خطرسازی پسماند مجهز هستند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هم اکنون 30 درصد بیمارستانهای پایتخت به سیستم امحای زباله و بی‌خطرسازی پسماند مجهز هستند، افزود: به این ترتیب حدود 40 درصد از تختهای بیمارستانی تهران توسط سیستم امحای زباله پوشش داده می‌شوند.

به گفته ندافی، در 90 درصد بیمارستانهایی که مجهز به سیستم بی خطرسازی پسماند نیستند، جداسازی زباله‌ها انجام می‌شود و شهرداریها طبق مصوبه شورای شهر موظفند با زباله‌های بی‌خطر مانند زباله‌های عادی برخورد کند.