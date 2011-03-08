به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود: تلاش می‌کنیم با این نقشه، طراحی سالانه 280 پتنت را در حوزه سلامت به ثبت برسانیم این میزان ثبت و تولید نیاز به 20 هزار پژوهشگر و پشتیبان پژوهش دارد.

وی با برشمردن 4 بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برای سلامت گفت: در چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران جامعه آرمانی برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضائی و تامین اجتماعی به دور از فقر و فساد تبعیض است و مسئولیت نهایی تحقق جامعه سالم بر عهده دولت است.

وزیر بهداشت با یادآوری اینکه در نقشه جامع علمی کشور اساس پیشرفت علمی بر برنامه‌های سلامت محور قرار داده شده است، گفت: سلامت حق عمومی است و باید به عدالت در تامین آن توجه داشت و اگر دولت به مسئله عدالت در سلامت نپردازد ممکن است این امر اساسی مغفول بماند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در صنایع دارویی در بین سالهای 1975 تا 1999 حدود هزار و 393 محصول شیمیایی جدید وارد بازار جهانی شده است که تنها 16 مورد آن مربوط به بیماری‌های گرمسیری و سل بوده است در حالی که بیماری‌های واگیردار و گرمسیری مسئول بیش از 10 میلیون مرگ در دنیا در سال هستند.

وحیددستجردی با بیان اینکه صنعت داروسازی بیشترین بازده فروش در میان صنایع را دارد، گفت: در ایران حدود 85 قلم داروی وارداتی در کشور سرمایه عظیمی را صرف خود می‌کند و حدود 35 درصد اعتبارات دارویی کشور را می‌بلعد. هزینه‌هایی که صرف ورود فاکتورهای 7 و 8 و 9 و 13 و فیبرینوژن برای بیماران خونی و ایمونوگلوبین ضد کزاز و هپاتیت و هاری می‌کنیم حدود 200 میلیارد تومان در سال است که باید از چند کمپانی چند ملیتی محدود دنیا تهیه کنیم با یک حرکت در تهیه بعضی از این اقلام به طور مرحله‌ای از پلاسمای ایرانی توانستیم 25 تا 30 درصد صرفه جویی در این مبالغ داشته باشیم.

وی افزود: با یک حرکت دیگر و با حمایت رئیس جمهور و بخش‌های اقتصادی امیدواریم بتوانیم با تاسیس پالایشگاه پلاسما در داخل کشور و مجهز شدن به این فناوری تا 70 درصد صرفه جویی اقتصادی در این گونه هزینه‌ها داشته باشیم. اینجاست که به حق در نقشه جامع سلامت به آنتی بادی‌های مونوکلونال و پروتئین‌های نوترکیب انسانی و واکسن‌ها و فرمولاسیون داروهای طب سنتی و گیاهی ایران توجه ویژه شده است.

وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت سعی کرد پس از مشارکت در تهیه پیش نویس نقشه جامع علمی کشور، نقشه نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را هم تدوین کند به طوری که عملاً منطبق با سند بالادستی باشند. در تدوین نقشه جامع علمی کشور و پس از آن نقشه نظام سلامت از حدود 300 نفر از محققین، اندیشمندان و کارشناسان حوزه سلامت بهره گرفته شد.

وحید دستجردی از بسترسازی برای مقدمات اجرای نقشه جامع علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی از ابتدای سال89 خبر داد و گفت: با یک تلاش همه جانبه در سال جاری تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور اقدام به تهیه نقشه علمی دانشگاه خود کرده و هدف‌گذاری‌های متناسب با نیازها، مزایا و قابلیت‌های سرزمین خود طراحی و نقطه گذاری کردند.