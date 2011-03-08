ضریب اشغال صندلی های اتوبوس شهری گلستان 22 درصد است

علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 10 ماهه سپری شده از سال جاری حدود هفت میلیون نفر مسافر در سطح استان گلستان توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان جابجا شده است.

وی اظهار داشت: در 10 ماهه سال جاری شش میلیون و 693 هزار و 89 نفر مسافر در سطح استان گلستان جابجا شده است که از این تعداد مسافر چهار میلیون و 561 هزار و 70 نفر درون استانی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دو میلیون و 132 هزار و 19 نفر از مسافران نیز برون استانی بوده است که این تعداد مسافر در قالب 418 هزار و 369 سفر فر جابجا شده است.



لطفی در خصوص وضعیت ناوگان حمل و نقل جاده ای استان گفت: هم اکنون 357 دستگاه اتوبوس، هزار و 338 دستگاه مینی بوس و 426 دستگاه سواری کرایه بین شهری به جابجایی مسافر در استان گلستان مشغولند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان، تعداد رانندگان مسافری را چهار هزار و 633 نفر اعلام کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، از سوی جواد قناعت استاندار گلستان، علی لطفی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان به سمت رئیس کمیته خدمات مسافرتی ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان منصوب شد

این انتصاب با هدف هماهنگی و انسجام بین مؤسسات و دستگاههای حمل و نقل هوایی ، ریلی و جاده ای و دفاتر خدمات مسافرتی و نظارتی بر نحوه خدمات رسانی به گردشگران با مساعدت کمیته های مرتبط در سطح ملی و استانی صورت گرفته است.