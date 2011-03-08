ضریب اشغال صندلی های اتوبوس شهری گلستان 22 درصد است

علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 10 ماهه سپری شده از سال جاری حدود هفت میلیون نفر مسافر در سطح استان گلستان توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان جابجا شده است.
وی اظهار داشت: در 10 ماهه سال جاری شش میلیون و 693 هزار و 89 نفر مسافر در سطح استان گلستان جابجا شده است که از این تعداد مسافر چهار میلیون و 561 هزار و 70 نفر درون استانی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین دو میلیون و 132 هزار و 19 نفر از مسافران نیز برون استانی بوده است که این تعداد مسافر در قالب 418 هزار و 369 سفر فر جابجا شده است.
لطفی در خصوص وضعیت ناوگان حمل و نقل جاده ای استان گفت: هم اکنون 357 دستگاه اتوبوس، هزار و 338 دستگاه مینی بوس و 426 دستگاه سواری کرایه بین شهری به جابجایی مسافر در استان گلستان مشغولند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان، تعداد رانندگان مسافری را چهار هزار و 633 نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، از سوی جواد قناعت استاندار گلستان، علی لطفی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان به سمت رئیس کمیته خدمات مسافرتی ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان منصوب شد
به گزارش خبرنگار مهر، از سوی جواد قناعت استاندار گلستان، علی لطفی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان به سمت رئیس کمیته خدمات مسافرتی ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان منصوب شد
این انتصاب با هدف هماهنگی و انسجام بین مؤسسات و دستگاههای حمل و نقل هوایی ، ریلی و جاده ای و دفاتر خدمات مسافرتی و نظارتی بر نحوه خدمات رسانی به گردشگران با مساعدت کمیته های مرتبط در سطح ملی و استانی صورت گرفته است.
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