احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ تاکنون دو جلسه برای بررسی پرونده بازیکن لیگ دسته اول تشکیل شده ولی با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی بازیکن مذکور به کمیسیون بدوی مقرر شد تا بررسی و تحقیق بیشتری از سوی اعضا بر روی این پرونده انجام شود.

هاشمیان تصریح کرد: پس از تکمیل مدارک و تحقیقات لازم ظرف روزهای آینده کمیسیون بدوی برای اعلام رای نهایی تشکیل جلسه خواهد داد و پیش بینی می کنیم تا پایان هفته رای نهایی پیرامون این بازیکن اعلام شود.

فوتبالیست دوپینگی به تیم های لیگ دسته اول اختصاص دارد که دوپینگ وی درجریان دیدارهای جام حذفی مثبت اعلام شده است. داروی مصرف شده از سوی این بازیکن "متیل فنیدیک" نام دارد که از دسته داروهای محرک و ویژه در داروهای ممنوعه به شمار می رود.

