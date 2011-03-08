سدهای آبخیز داری کرمان آبگیری شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سیرجان، محمد علی اسدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پس از سیزده سال خشکسالی بارندگیهای اخیر در استان کرمان موجب آبگیری حجم قابل توجهی آب در سازه های آبخیزداری کرمان شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون میزان مطلوبی آب در شمال و جنوب کرمان استحصال شده است که نقش قابل توجهی در تامین آب کشاورزی و تغذیه سفره های آب زیر زمینی خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با اشاره به توجه خاص دولت به طرحهای آبخیزداری در استان کرمان گفت: هم اکنون 800 میلیارد ریال اعتبار به این طرحها اختصاص یافته است که طی چهار سال هزینه می شود.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کاهش سطح آبهای زیر زمینی استحصال آبهای سطحی و نزولات آسمانی برای تامین آب در استان کرمان ضروری است.

وی گفت: از سال 70 تاکنون پنج هزار طرح آبخیزداری در کرمان اجرا شده است که نقش قابل توجهی در تامین آب کشاورزی دارند.