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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

اسدی:

سدهای آبخیز داری کرمان آبگیری شدند

سدهای آبخیز داری کرمان آبگیری شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی کرمان با اشاره به بارندگی های اخیر این استان از آبگیری سازه های آبخیزداری پس از سیزده سال خشکسالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سیرجان، محمد علی اسدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پس از سیزده سال خشکسالی بارندگیهای اخیر در استان کرمان موجب آبگیری حجم قابل توجهی آب در سازه های آبخیزداری کرمان شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون میزان مطلوبی آب در شمال و جنوب کرمان استحصال شده است که نقش قابل توجهی در تامین آب کشاورزی و تغذیه سفره های آب زیر زمینی خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با اشاره به توجه خاص دولت به طرحهای آبخیزداری در استان کرمان گفت: هم اکنون 800 میلیارد ریال اعتبار به این طرحها اختصاص یافته است که طی چهار سال هزینه می شود.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کاهش سطح آبهای زیر زمینی استحصال آبهای سطحی و نزولات آسمانی برای تامین آب در استان کرمان ضروری است.

وی گفت: از سال 70 تاکنون پنج هزار طرح آبخیزداری در کرمان اجرا شده است که نقش قابل توجهی در تامین آب کشاورزی دارند.

کد مطلب 1269656

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