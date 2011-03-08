بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکها درباره پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی ، غیر دولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که طی دهه‌های اخیر در کانون توجه مجامع بین‌المللی و کشورهای مختلف قرار گرفته است، مقوله پولشویی و شیوه مبارزه موثر با آن است.

درتعریفی ازپولشویی می توان گفت، پولشویی به فرآیندی اطلاق می‌شود که در طی آن، سعی می‌شود با پنهان ساختن ماهیت و منشاء غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم، ظاهری قانونی و مشروع به آن داده شده و به اصطلاح،‌ مال حاصل از ارتکاب جرم، تطهیر شود. مهمترین بستری که ممکن است برای انجام این فعالیت غیرقانونی، مورد سوء استفاده پولشویان قرار گیرد بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. استفاده از انواع خدمات و حساب‌های بانکی، بهره‌گیری از عناوین شرکت‌های مختلف، اقدام به افتتاح حساب‌های متعدد و مدیریت آن از طریق واسطه‌های حرفه‌ای و کارگزاران بانکی و .... از جمله اقداماتی هستند که افراد مزبور برای پنهان نگه داشتن هویت و عملکرد خویش به آن‌ها متوسل می‌شوند.

درادامه باید به این نکته اشاره کردکه وقوع این قبیل تخلفات مالی، به 3 دلیل مورد توجه دولت‌ها است. از دیدگاه کلان،‌ این امر ممکن است توان پرداخت مالی بانک‌ها و نیز سلامت سیستم مالی و قابلیت اعتماد به آن را تهدید نماید. دوم آن که امکان دارد این موضوع، حاکی از ضعف کنترل‌های داخلی باشد که خود مستلزم دقت نظر مراجع نظارتی است و سوم آن که ممکن است تبعات بالقوه مربوط به شهرت و اعتماد، از یک موسسه خاص به تمام سیستم مالی گسترش یابد.

بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین توسعه روزافزون خدمات و فن آوری های نوین در صنعت بانکداری- که به طور عمده با افزایش میزان پیچیدگی آن‌ها قرین بوده است- در روی دیگر خود، عملکرد پیچیده‌تر افراد متخلف و جنایتکار را در پی داشته است. از این رو، نخستین گام در مقابله با این پدیده؛ کسب شناختی مناسب و مکفی از نحوه اجرای این فرآیند و ابزارهای مورد استفاده پولشویان در انجام آن است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور، از مدت‌ها پیش و به موازات صدور بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع، اطلاع رسانی و توسعه ادبیات مربوط به مبارزه با پولشویی را سرلوحه کارهای خود قرار داد. از این رو و در انجام این رسالت مهم، این بانک طی سال های گذشته؛ بسیاری از اسناد کمیته نظارت بانکی بال را ترجمه و برای مدیران عامل محترم بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ارسال نمود که دسترسی به ترجمه این اسناد، از طریق رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز به نشانی WWW.CBI.IR ( بخش نظارت بانکی)، امکان پذیر است.

مجموعه «پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راه کارهای ضدپولشویی» تلاش دیگری از سوی بانک مرکزی در نیل به این هدف است. در این مجموعه، پس از ارائه تعریف و مراحل مختلف پولشویی، به بررسی اقدامات بین المللی برای مقابله با پدیده مذکور و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه پرداخته شده است و سپس در ادامه، وظایف و راه کارهای سیستم مالی کشورها (بانک ها و موسسات مالی) برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله نیز به اقدامات انجام شده برای مقابله با پدیده پولشویی در ایران اختصاص یافته است.