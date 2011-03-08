بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکها درباره پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی ، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که طی دهههای اخیر در کانون توجه مجامع بینالمللی و کشورهای مختلف قرار گرفته است، مقوله پولشویی و شیوه مبارزه موثر با آن است.
درتعریفی ازپولشویی می توان گفت، پولشویی به فرآیندی اطلاق میشود که در طی آن، سعی میشود با پنهان ساختن ماهیت و منشاء غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم، ظاهری قانونی و مشروع به آن داده شده و به اصطلاح، مال حاصل از ارتکاب جرم، تطهیر شود. مهمترین بستری که ممکن است برای انجام این فعالیت غیرقانونی، مورد سوء استفاده پولشویان قرار گیرد بانکها و موسسات اعتباری هستند. استفاده از انواع خدمات و حسابهای بانکی، بهرهگیری از عناوین شرکتهای مختلف، اقدام به افتتاح حسابهای متعدد و مدیریت آن از طریق واسطههای حرفهای و کارگزاران بانکی و .... از جمله اقداماتی هستند که افراد مزبور برای پنهان نگه داشتن هویت و عملکرد خویش به آنها متوسل میشوند.
درادامه باید به این نکته اشاره کردکه وقوع این قبیل تخلفات مالی، به 3 دلیل مورد توجه دولتها است. از دیدگاه کلان، این امر ممکن است توان پرداخت مالی بانکها و نیز سلامت سیستم مالی و قابلیت اعتماد به آن را تهدید نماید. دوم آن که امکان دارد این موضوع، حاکی از ضعف کنترلهای داخلی باشد که خود مستلزم دقت نظر مراجع نظارتی است و سوم آن که ممکن است تبعات بالقوه مربوط به شهرت و اعتماد، از یک موسسه خاص به تمام سیستم مالی گسترش یابد.
بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین توسعه روزافزون خدمات و فن آوری های نوین در صنعت بانکداری- که به طور عمده با افزایش میزان پیچیدگی آنها قرین بوده است- در روی دیگر خود، عملکرد پیچیدهتر افراد متخلف و جنایتکار را در پی داشته است. از این رو، نخستین گام در مقابله با این پدیده؛ کسب شناختی مناسب و مکفی از نحوه اجرای این فرآیند و ابزارهای مورد استفاده پولشویان در انجام آن است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور، از مدتها پیش و به موازات صدور بخشنامههای مرتبط با این موضوع، اطلاع رسانی و توسعه ادبیات مربوط به مبارزه با پولشویی را سرلوحه کارهای خود قرار داد. از این رو و در انجام این رسالت مهم، این بانک طی سال های گذشته؛ بسیاری از اسناد کمیته نظارت بانکی بال را ترجمه و برای مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری کشور ارسال نمود که دسترسی به ترجمه این اسناد، از طریق رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز به نشانی WWW.CBI.IR ( بخش نظارت بانکی)، امکان پذیر است.
مجموعه «پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راه کارهای ضدپولشویی» تلاش دیگری از سوی بانک مرکزی در نیل به این هدف است. در این مجموعه، پس از ارائه تعریف و مراحل مختلف پولشویی، به بررسی اقدامات بین المللی برای مقابله با پدیده مذکور و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه پرداخته شده است و سپس در ادامه، وظایف و راه کارهای سیستم مالی کشورها (بانک ها و موسسات مالی) برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله نیز به اقدامات انجام شده برای مقابله با پدیده پولشویی در ایران اختصاص یافته است.
نظر شما