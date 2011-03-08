انتشار کتاب تا به حال به نام انقلاب و به کام دیگران بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مجمع ناشران انقلاب اسلامی عصر دوشنبه 16 اسفند با حضورحجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حجتالاسلام محمدحسن رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و محمد حمزهزاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر و مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
تولید کتاب به نام انقلاب و به کام دیگران بوده است
حجتالاسلام رحیمیان در این برنامه گفت: هرچه داریم در سایه لطف خدا، مجاهدتهای امام و برکت خون شهدا و ولایت است. هدف از شکلگیری این مجمع خدمت به فرهنگ اسلام است و همانطور که از نام آن بر میآید تشکلی از ناشران انقلاب اسلامی است. متاسفانه فعالیتهای عرضه کتاب تا به حال نام انقلاب، ولی به کام دیگران بوده است.
وی گفت: امروز بهترین ظرفیت در تاریخ محقق شده است تا یکی از وظایفمان را انجام دهیم. مساله نشر محصولات فرهنگی فقط مختص کتاب نیست. اذعان داریم که اگر عرضه خوب نباشد، تاثیر منفی بر تولید اثر خواهد گذاشت. مولف تلاش میکند و محصول یک عمر اندیشه و تجربه را در قالب کتاب میریزد. اگر توزیع خوب نباشد، طبعاً انگیزه نویسنده و هنرمند نیز از بین میرود.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تولیدمان در عرصه کتاب بسیار کم بوده است. مقدار کمی هم که تولید شده اند کیفیت خوبی نداشتهاند. بهبود توزیع یک ضرورت است که راهاندازی مجمع ناشران کمکی برای این بهبود خواهد بود. انقلاب اسلامی طرفیتهای خوبی برای فعالیتهای این چنینی فراهم کردهاست، پس چرا از این ظرفیتها استفاده نکنیم؟
رحیمیان با انتقاد از تولید فیلمهای سینمایی در کشور گفت: متاسفانه تا چند سال پیش، در نماز جمعه تهران، بعد از پایان نماز به سرعت بساط فروش فیلمهای فاسد که بسیاریشان هم تولید داخل بود، پهن میشد که اساس خانواده را منهدم میکرد. من در قطاری که به سمت مشهد در حرکت بود شاهد پخش بدترین فیلمهای ضداخلاقی بودم، به طوری که انسان در مقابل خانوادهاش شرمنده میشد. یا پیرمرد مخلصی را دیدم که از مشهد برای نوههای خود عروسک سوغاتی خریده بود و از آن عروسک صدای یک خواننده زن فاسد قبل از انقلاب پخش میشد.
بیشتر بار گناه این مصیبت بر دوش ماست
وی افزود: این مسائل مصیبت است که شاید بیشترین گناهش بر دوش ما باشد که مسئول بودهایم. این موضوع هم فاجعه است که مراکزی که باید بر تولیدات فرهنگی نظارت کنند، کار خود را به درستی انجام نمیدهند. آنچه از جهت تغذیه معرفتی مطلوب و ضرورت جامعه است، رسالت سنگینی است که بر دوش ماست.
در این مراسم نماد مجمع ناشران انقلاب اسلامی با حضور محمد اللهیاری فومنی مدیرکل اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزهزاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر و مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی و محمدرضا سرشار رونمایی شد.
نظر شما