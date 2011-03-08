گرامیداشت عباس امیری در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان صبح سه شنبه در این مراسم، به بیان ویژگی های مرحوم عباس امیری اشاره کرد و گفت: مرحوم امیری صادقانه زندگی کرد بسیارمتواضع و فروتن و حرکت او هم برای رضای خداوند بود.

غلامرضا منتظری افزود: هنرنمایی مرحوم امیری در مجموعه های ماندگارتلویزیونی حضرت یوسف و مختارنامه که با صراحت و تسلط کامل همراه بوده تا مدتها در اذهان همه هنردوستان کشور باقی خواهد ماند.

وی، هنر را نقشی تعیین کننده در سعادت انسانها دانست و تصریح کرد: امروزه هنرقلمرو گسترده دارد و بهترین شیوه برای تبلیغ هدایت انسانها خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان، هنر را یک زیبایی مختص خداوند دانست و ادامه داد: هنرمند با خلاقیت و مهارت خودش، پیام های ارزشی را در ظرف زیبایی هنر به بشریت عرضه می کند.

منتظری، احیای فرهنگ عاشورایی را در هنر زیبایی معرفی آن بعد از گذشت 14 قرن عنوان و تاکید کرد: هنرمندان باید همواره با بهره گیری از الگوهای پاک پیشکسوتان عرصه های هنری، پیام های ارزشی وتاثیرگذار را به افراد جامعه منتقل کنند.

مرحوم عباس امیری که متولد منطقه شاهندشت محله آمل است دوهفته قبل در حادثه رانندگی در جاده رشت به فومن به دیدار حق رفت.

درمراسم ختم مرحوم امیری، برادر آن مرحوم، فرماندارآمل وهنرمندان شهرستان آمل نیز حضور داشتند.