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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

توسط خیرین مشهدی؛

بزرگترین مجموعه سینمای چهاربعدی و آموزش عملی زلزله کشور افتتاح می شود

بزرگترین مجموعه سینمای چهاربعدی و آموزش عملی زلزله کشور افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان رضوی گفت: فاز اول بزرگترین مجموعه سینمای چهاربعدی و آموزش عملی زلزله در کشور تا پایان هفته جاری در اردوگاه دانش آموزی ثامن الحجج (ع) در مشهد، افتتاح می شود.

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به تامین هزینه این مجتمع از سوی یک  فرد خیر اظهار داشت: راه اندازی سینمای چهاربعدی و آموزش عملی زلزله ،الگویی برای وقف در حوزه کاهش اثرات حوادث غیرمترقبه و به تبع آن آرامش خاطر زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع) است.

عرفانیان افزود: خیرین دیگری نیز با اقدامات خیرخواهانه ای از جمله وقف زمین های مورد نیاز پایگاه های امداد و نجات در خراسان رضوی دولت را در مدیریت بحران، یاری کرده اند.

وی افزود: با بهره برداری از این فاز دو سالن سینمای چهار بعدی و دو سالن شبیه سازی، آماده برگزاری دوره های آموزش مقابله با زلزله است.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی بیان کرد: هدف از راه اندازی مجموعه مزبور ارتقاء سطح آموزشی و آمادگی عمومی برای خود امدادی و امدادگری به ویژه در حوادث غیرمترقبه طبیعی است و از این مجموعه علاوه بر دانش آموزان، اقشار مختلف از جمله دانشجویان، اساتید و اصناف بهره مند خواهند شد.

وی در خصوص ویژگی های این پروژه تصریح کرد: در سینمای سه بعدی فیلم ها و تصاویر خاص با استفاده از عینکهای مخصوص به صورت سه بعدی دیده می شود و بیننده خود را در فضای حادثه احساس می کند و بعد چهارم نیز شامل جلوه های ویژه ای است که در سالنها، استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: متناسب با صحنه های فیلم از جلوه های ویژه مانند توفان، دود و لرزش استفاده می شود و بیننده تصوری واقعی از فیلم پیدا می کند.

مجموعه احداث شده در اردوگاه ثامن الحجج (ع) مشهد با هشت سالن، شامل چهار سالن در فاز اول و چهار سالن دیگر همراه با شبیه ساز سیل در فاز دوم در زمینی به مساحت سه هزار و 500 متر مربع، ظرفیت پذیرش سالانه 500 هزار نفر را دارد و در نوع خود بزرگترین مجموعه آموزشی مقابله با حوادث غیرمترقبه کشور خواهد بود.

کد مطلب 1269663

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