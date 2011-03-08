بزرگترین مجموعه سینمای چهاربعدی و آموزش عملی زلزله کشور افتتاح می شود

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به تامین هزینه این مجتمع از سوی یک فرد خیر اظهار داشت: راه اندازی سینمای چهاربعدی و آموزش عملی زلزله ،الگویی برای وقف در حوزه کاهش اثرات حوادث غیرمترقبه و به تبع آن آرامش خاطر زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع) است.

عرفانیان افزود: خیرین دیگری نیز با اقدامات خیرخواهانه ای از جمله وقف زمین های مورد نیاز پایگاه های امداد و نجات در خراسان رضوی دولت را در مدیریت بحران، یاری کرده اند.

وی افزود: با بهره برداری از این فاز دو سالن سینمای چهار بعدی و دو سالن شبیه سازی، آماده برگزاری دوره های آموزش مقابله با زلزله است.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی بیان کرد: هدف از راه اندازی مجموعه مزبور ارتقاء سطح آموزشی و آمادگی عمومی برای خود امدادی و امدادگری به ویژه در حوادث غیرمترقبه طبیعی است و از این مجموعه علاوه بر دانش آموزان، اقشار مختلف از جمله دانشجویان، اساتید و اصناف بهره مند خواهند شد.

وی در خصوص ویژگی های این پروژه تصریح کرد: در سینمای سه بعدی فیلم ها و تصاویر خاص با استفاده از عینکهای مخصوص به صورت سه بعدی دیده می شود و بیننده خود را در فضای حادثه احساس می کند و بعد چهارم نیز شامل جلوه های ویژه ای است که در سالنها، استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: متناسب با صحنه های فیلم از جلوه های ویژه مانند توفان، دود و لرزش استفاده می شود و بیننده تصوری واقعی از فیلم پیدا می کند.

مجموعه احداث شده در اردوگاه ثامن الحجج (ع) مشهد با هشت سالن، شامل چهار سالن در فاز اول و چهار سالن دیگر همراه با شبیه ساز سیل در فاز دوم در زمینی به مساحت سه هزار و 500 متر مربع، ظرفیت پذیرش سالانه 500 هزار نفر را دارد و در نوع خود بزرگترین مجموعه آموزشی مقابله با حوادث غیرمترقبه کشور خواهد بود.