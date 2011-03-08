کمپهای اطلاع رسانی مسافران نوروزی در کرمان راه اندازی می شود

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: فعالیت ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان به صورت رسمی از 28 اسفند ماه ‪جاری آغاز و تا 13 فروردین ماه سال ۹۰ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به راه اندازی دفتر مرکزی ستاد تسهیلات نوروزی در محل فرهنگسرای کوثر کرمان گفت: فعالیت ستاد تسهیلات نوروزی امسال به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرمانداران آغاز شده است.

وی افزود: ستادهای شهرستانی به ریاست فرمانداران شکل گرفته و آغاز فعالیتهای ستاد تسهیلات سفرهای استان در شهرستانها نیز درحال پیگیری است.

سرپرست میراث فرهنگی کرمان از چاپ بیش از 750 هزار نسخه اقلام تبلیغاتی خبر داد و گفت: معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان به عنوان معاونت اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران نوروزی اقلام تبلیغاتی چون بروشور، سی دی و نقشه را در اختیار مسافران قرار خواهد داد.



وی از برگزاری 9 نمایشگاه صنایع دستی در نوروز 90خبر داد و گفت: این نمایشگاهها در شهرستانهایی چون کرمان، بم، بافت، جیرفت، انار، شهربابک، رفسنجان، سیرجان و شهرستان راین برپا می شود.



ایرانمنش در رابطه نمایشگاه صنایع دستی شهرستان کرمان که از تاریخ یکم تا دوازدهم فروردین سال 90 برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این نمایشگاه با بیش از 70 غرفه در محل یخدان مویدی برپا خواهد شد.



وی تعداد غرفه های صنایع دستی سراسر استان را 200غرفه دانست و گفت: نمایشگاههای صنایع دستی می تواند قابلیت های هر شهرستان را معرفی و به گردشگران بشناساند.



ایرانمنش اظهارداشت: نظارت دقیق بر تاسیسات گردشگری استان شامل هتلها، مهمانپذیرها، مجتمعهای بین راهی برپایی 65 پایگاه اطلاعرسانی در سطح استان کرمان و همچنین فعالیت 10واحد گشت سیار به منظور راهنمایی مسافران در ایام نوروز از دیگر اقداماتی است که انجام خواهد پذیرفت.



وی افزود: طبق سنوات گذشته آمار ورود گردشگران و مسافران در ورودیها و خروجیهای این استان ثبت خواهد شد.



سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به ایجاد کمپ های مشترک اطلاع رسانی بین هلال احمر، نیروی انتظامی و میراث فرهنگی اشاره و تصریح کرد: این کمپ ها با استقرار یافتن در ورودیهای استان به راهنمایی گردشگران خواهند پرداخت.