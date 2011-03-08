خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر از قزوین رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جوانان کشور با حضور 145 ورزشکار در خانه پینگ پنگ مجموعه ورزشی غدیر شهر قزوین از شب گذشته آغاز شد.

در این دوره از رقابت ها 29 تیم در هشت گروه به رقابت با یکدیگر می پردازند.

در گروه نخست این رقابت ها تیم های مازندران، زنجان و ایلام به مصاف یکدیگر می روند و در گروه دوم نیز تهران، یزد و سیستان و بلوچستان همگروه هستند.

همدان، آذربایجان غربی و قم گروه سوم این مسابقات را تشکیل می دهند و اصفهان، خراسان رضوی، سمنان و کردستان در گروه چهارم به رقابت می پردازند.

تیم های گروه پنجم را خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و قزوین تشکیل داده اند و در گروه ششم کرمانشاه، توابع تهران، لرستان و چهارمحال و بختیاری با یکدیگر هم گروه هستند.

براساس این گزارش، آذربایجان شرقی، مرکزی، گیلان و البرز نیز در گروه هفتم قرار گرفته اند و هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر و اردبیل نیز در گروه هشتم به مصاف یکدیگر می روند.

رقابت های دور مقدماتی مسابقات تنیس روی میز جوانان کشور ظهر سه شنبه با صعود تیم های برتر به دورنیمه نهایی به پایان می رسد و دو تیم برتر از گروه های هشت گانه این رقابت ها به دور نیمه نهایی صعود می کنند.

تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی با قرعه کشی به چهار گروه چهار تیمی تقسیم می شوند و رقابت خود را از عصر فردا آغاز می کنند.

این رقابت روز چهارشنبه هجدهم اسفند با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان می دهد.



نفرات برتر مسابقات رالی شهری استان معرفی شدند



در مراسمی با حضور ورزشکاران و اعضای هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان در محل سالن اجتماعات مجموعه ورزشی الغدیر نفرات برتر مسابقات رالی شهری استان معرفی شدند.

در این مراسم عباسی امین رئیس هیئت از عملکرد سال 89 هیئت و حضور موفق ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور و کسب عناوین ارزشمند گزارشی ارائه کرد.

وی کسب عنوان قهرمانی مسابقات رالی حرفه ای قهرمانی کشور توسط محمد مهدی ابوترابیان را مهمترین افتخار این هیئت در سال 89 برشمرد و گفت: قزوین دومین استان کشور است که رالی شهری بانوان را برگزار کرده و برای اولین بار این رالی با حضور جمع کثیری از علاقمندان به این رشته در قزوین برگزار شد.

در ادامه خانم نایبی مسئول امور ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان نیز ضمن تشکر از برگزاری مسابقات رالی بانوان، از این رشته بعنوان یکی از رشته های پرطرفدار در استان نام برد.

در پایان لوح و جوایز 32 نفر از ورزشکاران برتر این مسابقات اهدا شد.

نفرات برتر رالی شهری جام فجر ویژه بانوان بدین شرح انتخاب شدند: زهره آشوری (راننده)، زهرا آشوری(نقشه خوان) اول شدند، اکرم شالی (راننده ) افسانه امیدی(نقشه خوان) در رده دوم قرار گرفتند و مریم زندیان(راننده) و زهرا نبیل(نقشه خوان) به عنوان سومی مسابقات رالی جام فجر دست یافتند.

همچنینی در رالی جام 32 در گروه یک حامد ربیعی(راننده) حمیده سیاهلو(نقشه خوان) در گروه دوم آرزو زینعلی(راننده)، مهدی زینعلی(نقشه خوان)، در گروه سوم رضا نانکلی(راننده)، مسعود زندیان(نقشه خوان)، مینا نجارپور(راننده)، سحر اسدی (نقشه خوان)، زهره ربیعی(راننده)، حمید رضا ربیعی(نقشه خوان) و امیر عباس امجدی(راننده) و فرامرز فلسفی(نقشه خوان).

برتری بانوان هندبالیست قزوینی در دیدار دوستانه



تیم هندبال بانوان استان قزوین در دیداری دوستانه و تدارکاتی موفق شد با نتیجه 17 بر 12 میهمان خود تیم منتخب زنجان را با شکست بدرقه کند.

در این دیدار که دیشب در سالن ورزشی هندبال شهید رجایی قزوین برگزار شد تیم استان با ترکیب: مینو چگینی، راضیه ملاعلیا، ستوده بابا اولادی، محدثه قدیم آبادی، فاطمه چگینی، هاجر بهرامی، بهار موذن، آیدا روان آورد، فاطمه موسی تبار، سمیه مهدی زاده، زهرا بیگدلی، مریم فتحی الهی و هانیه خوئینی در مقابل تیم منتخب استان زنجان صف آرایی کرد که در نهایت به برتری 17 بر 12 دست یافت.

هدایت تیم هندبال بانوان استان قزوین در مصاف با تیم زنجان را زینت خوشکام از مربیان فعال هندبال استان برعهده داشت.

قضاوت دیدار تیم های هندبال بانوان قزوین و زنجان برعهده لیلا رامندی، فاطمه بذرافکن و سمیه گروسی بود.