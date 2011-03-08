افزایش کارایی علم و فناوری خواسته کشور از نقشه جامع علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه صبح امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور مرجعیت ایران در افق 1404 را از اهداف مهم این نقشه نام برد و افزود: در حال حاضر در کشور ما نهادهای متعددی در عرصه علم، فناوری و نوآوری وجود دارند که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم در نظام نوآوری کشور دارند.

وی با اشاره به ایجاد نهاد فراستادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشور، گفت: این معاونت هرچند که می تواند تا اندازه‌ای در نظام علم و فناوری هماهنگی‌هایی را ایجاد کند اما وجود نقشه جامع علمی کشور به عنوان سندی فرابخشی می‌تواند به هم‌افزایی و تقسیم کار و حرکت جهشی در این زمینه کمک کند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتظار کشور از نقشه جامع علمی کشور را ارایه طرحی برای ساماندهی مجدد فعالیت‌های علمی به منظور ارتقاء جایگاه رقابتی کشور در صحنه جهانی دانست و خاطرنشان کرد: از این رو هدف نقشه جامع علمی اصلاح ابعاد درونی نظام علم و فناوری با محیط پیرامونی خود خواهد بود. به عبارت دیگر خواسته کشور از نقشه علمی ارایه راهکار جامع برای افزایش کارایی نظام علم و فناوری و ارتقاء کارآمدی یا اثربخشی آن است.

وی با بیان اینکه سند جامع علمی کشور برای اولین بار به تمام ابعاد نظام علم، فناوری و نوآوری توجه کرده است، خاطرنشان کرد: این نقشه علاوه بر آنکه به ارتباط اجزای علم و فناوری در محیط درونی که شامل آموزش و تربیت نیروی انسانی، پژوهش و تولید دانش، پشتیبانی و انتشار دانش می‌پردازد به بخش اجزاء مربوط به محیط بیرونی علم و فناوری که شامل محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط اقتصادی و صنعتی، محیط سیاسی و امنیتی و امور دیپلماسی فناوری می‌شود توجه کرده از این رو نقشه علمی یک پروژه فرادولتی و فرابخشی است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقدامات مهم کشور در زمینه پیگیری نقشه جامع علمی کشور یادآور شد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تهیه برنامه اجرایی، به روزرسانی نقشه، لزوم تنظیم برنامه پنج ساله توسعه براساس نقشه و تدوین ساز و کار قوی برای نظارت بر آن و تشکیل رصدخانه نقشه جامع علمی از جمله اقدامات کشور برای اجرای این نقشه است و این فرمایشات به ما این پیام را می‌دهد که نقشه علمی یک کالای لوکس و زینتی نیست بلکه یک پیکربندی کامل است که باید روح در آن دمیده شود.

سلطانخواه ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت اصلی پیگیری، اجرا و پیاده سازی راهبردهای کلان و راهبردهای ملی و اقدامات عملی نقشه بر عهده ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد، جایگاه آن در نظام علم و فناوری بسیار برجسته است. از این رو یکی از مهمترین وظایف این ستاد ترویج و تبیین اهداف و برنامه‌های نقشه برای همه اقشار جامعه و تبیین آن برای کل دستگاه‌ها است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آمادگی این معاونت برای اجرایی شدن این نقشه در کنار ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور خبر داد و اضافه کرد: این معاونت همان گونه که از ابتدای تدوین نقشه جامع وارد صحنه شد و تهیه نقشه جامع علمی کشور را در اولویت‌های اصلی خود قرار داد، همکاری و مشکارکت خود را در تهیه و تدوین نقشه تا مراحل نهایی شدن نقشه و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تداوم داده است.