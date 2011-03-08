هشت تیم صعود کننده به مسابقات هندبال جوانان کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در چهارمین روز این مسابقات که شامگاه دوشنبه در آمل به پایان رسید، تیم مدعی قهرمانی سازمان عمران آمل، میزبان مسابقات در دیداری حساس با نتیجه 35 بر31 تیم هیئت هندبال یزد را شکست داد.

در دیدار مرحله یک هشتم، تیم اکسین خوزستان، 35 بر 16 هیئت هندبال شهرکرد را مغلوب کرد.

هیئت هندبال سمنان 29 برابر25 هیئت هندبال همدان صاحب برتری شد. دژبان تهران در دیداری نزدیک با نتیجه 27بر26 ازسد تیم مس کرمان گذشت.

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه 32 بر 17 برابر هیئت هندبال ایلام صاحب برتری شد. هیئت هندبال فارس با نتیجه 35بر 28 موفق به شکست تیم هپکو اراک شد و هیئت هندبال قوچان 34 بر 23 تیم جام الکتریک قم را از ادامه رقابتها حذف کرد و تربیت بدنی تبریز 34 بر 31 برابر تیم هیئت هندبال لرستان پیروز شد.

امروز سه شنبه تیم ها درمرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم می روند و تیم های برنده به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند.

دیدارهای نیمه نهایی پیش از ظهر چهارشنبه و رده بندی و فینال عصر امروز در آمل برگزار می شود.

مسابقات هندبال قهرمانی جوانان باشگاه های کشوربا حضور25 تیم از روز جمعه هفته گذشته در دوسالن ورزشی شهرستان آمل آغاز شده و روزچهارشنبه با معرفی قهرمان مسابقات به کارخود پایان می دهد.