اولین دوره دیده بانی بصری هوایی در سپاه قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با انواع دیده بانی در مراکز نظامی و اهمیت آن در پدافند هوایی آشنا می شوند.

سرهنگ جمالی مسئول مرکز دیده بانی هوائی قرارگاه خاتم الانبیاء کشور در این همایش با اشاره به اهمیت دیده بانی هوائی گفت: دیده بانی در حقیقت نبض یک گردان عمل کننده است و دیده بان باید با دقت شرایط را ببیند و فرمانده را در جریان اتفاقات قرار دهد تا فرمانده بتواند به درستی تصمیم بگیرد وعمل کند.

سرهنگ حاج علی معاون عملیات سپاه استان هدف از برگزاری این همایش را ایجاد آمادگی لازم برای مسئولان عملیات و حوزه های بسیج و سپاه به منظور استفاده ازابزارهای دیده بانی ذکر کرد.

در این مراسم فرماندهان حوزه ها و مسئولین عملیات تیپ و حوزه های بسیج با نحوه استفاده از ابزارهای دیده بانی آشنا شدند.