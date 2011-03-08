استقرار 29 گشت راهداری در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان ‌زاده شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی آذربایجان غربی با بیان اینکه بر اساس رنامه ریزیهای انجام شده همزمان با ایام نوروز 17 گشت راهداری توسط پلیس راه استان مدیریت می شوند، افزود: از این تعداد 15 راهدارخانه سیار و بقیه ثابت هستند.

وی با بیان اینکه 430 دستگاه ماشین ‌آلات و 530 راهدار، در ایام نوروز در حالت آماده باش برای انجام عملیات برف‌ روبی هستند، اظهار داشت: امسال 16 دستگاه ماشین خودرویی رایگان در محورهای اصلی استان خدمات خودرویی ارائه می کنند.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی بازنگری در علائم، تابلوها و خطوط جاده ‌ای در قالب طرح ویژه نوروز را از برنامه های نوروزی این اداره کل دانست و بیان داشت: ساماندهی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در کنار جاده‌های آذربایجان غربی در راستای راهنمای مسافران نوروزی نقش موثری خواهد داشت.

به گفته رحمان زاده امسال شش محور ارتباطی آذربایجان غربی تحت کنترل پلیس از طریق دوربین‌ های مدار بسته خواهد بود که برای این منظور 55 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.