اماکن متبرکه بهترین ظرفیت برای گسترش گردشگری مذهبی است

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای برنامههای دینی و فرهنگی را یکی از مهمترین برنامههای این سازمان در طول سال اعلام کرد و گفت: این سازمان امسال بیش از 100میلیون تومان برای امور فرهنگی در استان هزینه کرده است.
وی اظهار داشت: این میزان اعتبار در امور فرهنگی نظیر خرید قرآن، برگزاری همایشها، برگزاری مسابقات، حق تبلیغ به مبلغان اعزامی، برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی، ترویج فرهنگ قرآن و برگزاری محافل قرآنی بوده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، با بیان اینکه این سازمان در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی برنامههای مهم فرهنگی در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای تأثیرگذار دینی و فرهنگی در سطح اماکن متبرکه به صورت ویژه در سازمان اوقاف دنبال میشود.
سهرابی از امامزادگان و بقاع متبرکه به عنوان ظرفیت های دینی و فرهنگی ویژهای در مناطق مختلف کشور یاد کرد و گفت: باید از این ظرفیتهای معنوی در جهت تعمیق باورهای دینی در سطح جامعه بهره گرفت.
وی با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی، اماکن متبرکه را ظرفیت مناسبی برای حضور مسافران و گردشگران عنوان کرد و بیان داشت: اداره کل اوقاف مازندران با برنامهریزی و اجرای برای متنوع دینی و فرهنگی زمینه استقبال از مسافران نوروزی در بقاع متبرکه استان را فراهم کرده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران، با بیان این که مراسم تحویل سال نو در 50 پ امامزاده شاخص استان برگزار خواهد شد، گفت: این مراسم معنوی با حضور مسؤولان، خانوادههای شهدا، جانبازان، ایثارگران، واقفان و خیران برگزار میشود.
وی افزود: همزمان با فرا رسیدن سال نو، ورود مسافران به مازندران به عنوان نخستین مرکز شیعی در کشور افزایش مییابد که باید با برنامهیزی دقیق و استفاده از مدیران داخلی و روحانیان فرهنگی امامزادگان و برگزاری مسابقات فرهنگی و معنوی زمینه فرهنگی مناسبی را برای مسافران آماده کنیم.
سهرابی با بیان اینکه نوروز سال گذشته بیشترین مسافران نوروزی در مجاورت امامزادگان بودند، تصریح کرد: امسال براساس امکانسنجی، نیاز و استقبال مسافران تدابیری در برنامهای ستاد تسهیلات سفر تدوین شد.
سهرابی با بیان اینکه نوروز سال گذشته بیشترین مسافران نوروزی در مجاورت امامزادگان بودند، تصریح کرد: امسال براساس امکانسنجی، نیاز و استقبال مسافران تدابیری در برنامهای ستاد تسهیلات سفر تدوین شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برنامههای عمرانی انجام شده در سال 88 گفت: بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون ریال از عوائد موقوفات استان صرف امور عمرانی شد.
سهرابی افزود: واقفان خیر اندیش که اقدام به وقف اموال خود میکنند برای مصرف عواید اموال وقفی خود نیتهای مختلفی در نظر میگیرند که مصرف عوائد موقوفات باید به همان نیتی که مد نظر واقف است، صرف شود.
وی ادامه داد: یکی از نیات واقفان که مفاد وقفنامه موید آن است امور عمرانی از قبیل تعمیر و مرمت، بهسازی، احداث و توسعه، تکمیل بقاع و اماکن متبرکه، تعمیر و احداث پل، کتابخانه، خانه بهداشت، مدرسه است که واقف اموال در این گونه موارد وقف کرده است.
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