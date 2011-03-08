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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

فروزانفر:

2100 کیلوگرم البسه مستعمل در مشهد کشف شد

2100 کیلوگرم البسه مستعمل در مشهد کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از کشف دو هزار و 100 کیلوگرم انواع البسه مستعمل در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز فروزانفر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با همکاری مشترک بازرسی سازمان بازرگانی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به دو مرکز اصلی توزیع پوشاک مستعمل در مشهد مراجعه و 20 واحد غیرمجاز عرضه کننده این پوشاک مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بازدید ها دو هزار و 100 کیلوگرم انواع البسه مستعمل به ارزش 150 میلیون ریال کشف و پرونده های مربوطه به استناد ماده 62 قانون نظام صنفی و دسورالعمل نحوه مبارزه با قاچاق کالا جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی همچنین از کشف 193 کیلوگرم البسه خارجی، 98 کیلوگرم انواع پارچه خارجی، دو قبضه اسلحه شکاری،50 لیتر مشروبات الکلی دست ساز، یک کارتن قرص و داروی خارجی، 250 کیلوگرم پوشاک خارجی و 160 جفت کفش خارجی طی بازرسی های جداگانه در مشهد خبر داد.

فروزانفر ارزش کالاهای مکشوفه را 180 میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در همین رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و پنج نفر متهم با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.
 

کد مطلب 1269677

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