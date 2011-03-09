برزیل در حال توسعه برنامه هسته ای/ مساعدت فرانسه و روسیه و مخالفت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سند جدیدی که از سوی سایت ویکی لیکس منتشر شده، نشان می دهد که برنامه هسته ای برزیل بیش از گذشته در حال توسعه است. طبق این سند، مدتی است مقامات ارشد برزیلی از جمله رییس جمهور و وزیر دفاع حمایت خود از ایجاد تجهیزات هسته ای زیردریایی در این کشور را اعلام کرده اند.

در ادامه این سند آمده است: اگرچه برنامه های جدید هسته ای برای برزیل هزینه های زیادی و چالش های تکنولوژیکی سنگینی را به دنبال دارد، اما مقامات برزیل در حالی که اعلام می کنند تنها قصد استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای دارند، برای اجرای این تجهیزات زیردریایی هسته ای مصمم هستند.

در این سند همچنین تاکید شده است: برزیل برای توسعه تجهیزات هسته ای خود از روسیه و فرانسه قول همکاری مساعد گرفته است و قرار است این دوکشور برخی از تجهیزات و تکنولوژی هسته ای مربوطه را برای برزیل ارسال نمایند.

این در حالی است که مقامات کشور آمریکا با پیشرفت هسته ای برزیل مخالفت کرده و تاکید کرده اند از آنجایی که برزیل عضو پیمان ان پی تی است، نمی تواند از قوانین بین المللی مربوط به این موضوع پا را فرابگذارد.

در سند ویکی لیکس آمده است: برزیل برخی تلاش ها برای توسعه تجهیزات زیردریایی هسته ای را از دهه 1970 آغاز کرده بود اما به دلیل عدم دریافت حمایت های لازم، این برنامه متوقف گردید. مدتی بعد در سال 2007 لولا داسیلوا ( رئیس جمهور وقت) تصمیم به احیای این برنامه گرفت. مقامات آمریکایی گفته اند که چنین تصمیمی از سوی داسیلوا روابط آمریکا و برزیل را تحت تاثیرقرار خواهد داد.

اما مشکلات ومسائل زیادی بر سر راه این طرح برزیل قرار دارد و مهمترین آن موضوع هزینه ها می باشد. مقامات برزیل اعلام کرده اند این طرح نیم میلیارد دلار هزینه دارد و این رقم برای برزیل سنگین است. اما به دلیل آنکه این مسئله به امنیت برزیل مربوط می شود، این کشور مصمم است طرح مذکور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از توسعه تجهیزات هسته ای در برزیل مشخص نیست، اما از آنجایی که مقامات برزیلی حفظ امنیت بیشتر را دلیلی برای توسعه تجهیزات هسته ای دانسته اند، این طرح سوال برانگیز شده است.