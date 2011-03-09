کمبود آب مشکل اغلب تالابهای جهان است

علی نظری دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات مشترک تالابهای کشورهای دنیا تاکید کرد: در بیانیه تهران که در پایان اجلاس چهلیمن سالگرد کنوانسیون رامسر ارائه شد به مشکلات تالابها در آینده اشاره شد که اغلب این مشکلات در کشورهای مختلف شرکت کننده مشترک بود.

وی تاکید کرد: اهدافی را که در پی برگزاری اجلاس کنوانسیون رامسر در تهران داشتیم به آن دست یافتیم چرا که در این اجلاس علاوه بر نمایندگان مختلف و وزرای برخی کشورها، دبیرکل کنوانسیون نیز حضور داشت و نقش و جایگاه ایران در شکل گیری این کنوانسیون گوشزد شد.

نظری دوست به بیانیه تهران اشاره کرد و گفت: اعضای کمیته فنی و تخصصی کنوانسیون و تمامی کارشناسان منطقه ای و دبیرکل در تهیه بیانیه تهران نقش داشتند که این بیانیه در اجلاس سران ریو به علاوه بیست(ریو + 20) ارائه و در اجلاس بعدی کنوانسیون که در کشور رومانی برگزار می شود تدوین و مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته این کارشناس ارشد تالابها، مشکلات تمامی تالابهای دنیا به نوعی به وضعیت آب مربوط است و در بیانیه تهران به این مشکلات به طور مشخص اشاره و یکسری راهکارها و توصیه ها البته در حد بیانیه ارائه شده که مورد توجه کشورهای شرکت کننده قرار گرفته است.

وی به گزارش ارائه شده از سوی ایران اشاره کرد و گفت: تجربیات ایران در مدیریت تالابها که شامل ایجاد تعامل بین بخشی و همین طور کار و آموزش جوامع محلی بود در اجلاس ارائه شد و همین طور پیشنهاداتی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه شد که شامل استاندارد سازی راهکارها بود و مورد اجماع اعضا شرکت کننده قرار گرفت.

مدیرکل طرح بین المللی حفاظت از تالابهای ایران تاکید کرد: کمبود منابع آبی، خشکسالی، تغیرات اقلیمی، تغییر کاربری اراضی، بحث آلودگیها، مصائب اصلی خشکی تالابهای ایران و همین طور مسائل مشترک مدیریت تالابها در اغلب مناطق جهان است که در اجلاس مورد توجه و در بیانیه نهایی تهران به آن اشاره شد.