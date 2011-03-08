واکنش سخنگوی العراقیه به شکاف عمیق در جریان علاوی

به گزارش خبرگزاری مهر، "میسون الدملوجی" در گفتگو با روزنامه الخلیج بدون اشاره به دلایل خروج 8 عضو مطرح العراقیه از این جریان سیاسی در عراق اظهار داشت : این مسئله از انسجام العراقیه نخواهد کاست.

سخنگوی العراقیه در ادامه در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن این مسئله ادعا کرد: خروج این 8 عضو به هیچ وجه مسئله ای مهم و قابل بحث نیست.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه در العراقیه در گفتگو با همین روزنامه اماراتی اظهار داشت : تمام کسانی که روز گذشته از جریان العراقیه خارج شدند از فراکسیون "وفاق ملی عراق" به ریاست "ایاد علاوی" بودند.

وی افزود: نمایندگانی که از این جریان خارج شده اند در ماههای اخیر اختلافات عمیقی با سران العراقیه داشتند. البته تلاشهایی برای پایان دادن به این اختلافات وجود داشت که به نظر می رسد هر دو طرف بر خواسته های خود پایدار مانده اند که به این شکاف منجر شد.

منابع خبری روز گذشته از خروج 8 عضو مطرح العراقیه از این جریان و ایجاد تشکلی جدید توسط آنان خبر دادند.