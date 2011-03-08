چمن چوار در مسیر کریدور دفاع مقدس ایلام قرار می گیرد

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: خداوند قلبهای ایمانی مردم ایلام را به استواری کوههای زاگرس قرارداده و این منطقه مهد شیرمردان و شیرزنانی است که همواره در مسیر دفاع از ولایت و ارزشها، از خود رشادت نشان داده اند .

وی اظهار داشت: مردم استان در طول مسیر زندگی، همواره با عزت و سربلندی از مرزهای پرافتخار دفاع کرده اند و نقش خود را بدرستی انجام داده اند .

وی خطاب به پدران و مادران شهدا گفت: از دامن پاک شما این شهدا گرانقدر برانگیخته و به اسلام عزیز هدیه شدند.

وی تصریح کرد: هر اجتماعی که بخواهد زنده بماند و با سربلندی از کیان خود دفاع کند باید بر فرهنگ ایثارگری استوار بماند .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه فرهنگ ایثارگری رمز بقا و جاودانگی است نیز ادامه داد: رمز رسیدن به قله های استوار توسعه و عزت کشور در این است که ما هر چه بیشتر این فرهنگی ناب را گسترش دهیم .

اعلایی خاطر نشان کرد: ایلام پر از نقاط و یادمانهایی است که ظرفیت بالایی برای معرفی و تبلیغ در سایر مناطق و حتی کشورهای اسلامی را دارند .

وی گفت: نقاطی مانند این زمین نورانی که محلی برای عروج انسانهای بزرگ بسوی خداست در جای جای استان ایلام وجود دارد .

این مقام مسئول افزود: این نقاط محل درس آموزی و یادآوری است تا متوجه باشیم جمعیتی از جان خود گذشتند تا امنیت، استقلال و عزت کشور بطور کامل حفظ شود .

وی وعده کرد: با پشتیبانی و مساعدتهای رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور استادیوم ورزشی چوار که محل شهادت 15 و ورزشکار استان می باشد به یک ورزشگاه مجهز تبدیل شود .

وی ابراز امیدواری کرد: که در کنار ساخت این ورزشگاه یک موزه ای تأسیس خواهد شد تا به معرفی ورزشکاران و استعدادهای ورزشی استان در عرصه ملی بپردازد .