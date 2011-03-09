مواضع متناقض ایتالیا درباره ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، با وجود آنکه ایتالیا پیش از این احتمال شرکت در طرح منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی را رد کرده بود، "فرانکو فراتینی" روز گذشته ضمن تاکید بر اهمیت این طرح گفت: ایتالیا در راستای وفاداری خود به کشورهای اروپایی و اعضای ناتو چندین پایگاه نظامی را برای انجام عملیات پروازی بر فراز لیبی در اختیار جامعه بین الملل قرار می دهد.

وزیر خارجه ایتالیا اظهار داشت: در صورت حمایت ناتو و صدور قطعنامه شورای امنیت در رابطه با تحمیل منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی، ایتالیا حمایت لجستیکی خود را از این طرح اعلام می کند.

فراتینی تاکید کرد: باید آرامش خود را حفظ کنیم و اوضاع لیبی را در نظر بگیریم و این جنگ یک بازی ویدئویی نیست.

فرانکو فراتینی همچنین پیش از این در گفتگو با شبکه تلویزیونی "اسکای TG24" گفته بود: سقوط "معمر قذافی" رهبر لیبی غیرقابل اجتناب است و فکر می کنم در نقطه ای هستیم که امکان بازگشت ندارد.