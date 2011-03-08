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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

راه اندازی 11 رشته کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه امیرکبیر

راه اندازی 11 رشته کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه امیرکبیر

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در 11 رشته در جلسه شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با حضور رئیس دانشگاه، معاونان و روسای دانشکده ها برگزار شد، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در رشته های مهندسی هوایی، ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات، علوم کامپیوتر-سیستم های هوشمند، علوم کامپیوتر-محاسبات علمی، آمار ریاضی، گرایش های آمار رسمی و داده کاوی، مهندسی نفت، مدیریت نساجی، مهندسی قابلیت اطمینان، مهندسی سواحل، مهندسی حمل و نقل دریایی و مهندسی جوشکاری تصویب شد.

از مهرماه سال آینده همزمان با شروع سال تحصیلی دانشجویان در این رشته ها دانشجو پذیرفته می شود.

کد مطلب 1269689

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