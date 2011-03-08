راه اندازی 11 رشته کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با حضور رئیس دانشگاه، معاونان و روسای دانشکده ها برگزار شد، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در رشته های مهندسی هوایی، ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات، علوم کامپیوتر-سیستم های هوشمند، علوم کامپیوتر-محاسبات علمی، آمار ریاضی، گرایش های آمار رسمی و داده کاوی، مهندسی نفت، مدیریت نساجی، مهندسی قابلیت اطمینان، مهندسی سواحل، مهندسی حمل و نقل دریایی و مهندسی جوشکاری تصویب شد.

از مهرماه سال آینده همزمان با شروع سال تحصیلی دانشجویان در این رشته ها دانشجو پذیرفته می شود.