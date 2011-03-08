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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

فرجی در گفتگو با مهر:

اکران "جدایی نادر از سیمین" در گروه سینمایی استقلال قطعی شد

اکران "جدایی نادر از سیمین" در گروه سینمایی استقلال قطعی شد

مدیر پخش و بازاریابی و مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری از قطعی شدن اکران عمومی فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" از 25 اسفندماه خبر داد.

غلامرضا فرجی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: امروز سه‌شنبه 16 اسفندماه بعد از ظهر جلسه هئیت مدیره انجمن سینماداران برگزار و سه نفر نماینده این انجمن به شورای جدید اکران معرفی می‌شوند. سه نفر اعضای تهیه‌کنندگان و یک نفر از کانون کارگردانان در این شورای جدید حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: تاکنون اکران عمومی "اخراجی‌ها 3" در سینما آفریقا و "جدایی نادر از سیمین" در گروه سینمایی استقلال قطعی شده است. اکران عمومی فیلم‌های نوروزی 25 اسفندماه آغاز خواهد شد. تکلیف فیلم‌هایی که در گروه سینمایی آزادی، عصر جدید و قدس اکران می‌شوند، به زودی مشخص می‌شود.

سیدضیاء هاشمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تهیه‌کنندگان به عنوان صنف واحد تهیه‌کنندگان سینمای ایران، در گفتگویی عنوان کرده، آئین‌نامه شورای صنفی نمایش به تصویب اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی رسیده و پخش‌کنندگانی که تمایل به عقد قرارداد دارند،‌ می‌توانند با مراجعه به صنف واحد تهیه‌کنندگان، فیلم‌های خود را برای بررسی ارائه بدهند.

کد مطلب 1269692

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