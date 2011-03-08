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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

10 میلیارد تومان به طرح جامع خانواده پایدار خراسان رضوی اختصاص یافت

10 میلیارد تومان به طرح جامع خانواده پایدار خراسان رضوی اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از اختصاص بیش از ده میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه فرهنگی به طرح جامع خانواده پایدار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد، افزود: با توجه به رویکرد دولت در تحکیم بنیان خانواده و برنامه ریزی در جهت پایداری این نهاد مقدس، مسئولان استان نیز نگاه ویژه ای به این موضوع دارند.

وی افزود: برنامه جامع خانواده پایدار که با هدف ترویج ازدواج آسمانی، آگاهانه و بهنگام تدوین شده است باعث اطلاع رسانی، حساس سازی و آموزش تخصصی و هدفمند در بین چهار گروه هدف جوانان، زوج های جوان، خانواده ها و گروه های مرجع می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: این برنامه با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی، دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی، دفتر امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری و مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی تدوین شده است.

صلاحی تصریح کرد: جمع اعتبار برنامه جامع خانواده پایدار 14 میلیارد و 816 میلیون تومان است که بیش از ده میلیارد تومان آن از محل بودجه فرهنگی تامین می شود و الباقی آن را دستگاه های مسوول هزینه خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر چه افق این برنامه سال 94 دیده شده اما هر سه ماه یکبار و در پایان هر سال گزارشی از عملکرد این برنامه ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1269696

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