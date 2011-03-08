10 میلیارد تومان به طرح جامع خانواده پایدار خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد، افزود: با توجه به رویکرد دولت در تحکیم بنیان خانواده و برنامه ریزی در جهت پایداری این نهاد مقدس، مسئولان استان نیز نگاه ویژه ای به این موضوع دارند.

وی افزود: برنامه جامع خانواده پایدار که با هدف ترویج ازدواج آسمانی، آگاهانه و بهنگام تدوین شده است باعث اطلاع رسانی، حساس سازی و آموزش تخصصی و هدفمند در بین چهار گروه هدف جوانان، زوج های جوان، خانواده ها و گروه های مرجع می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: این برنامه با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی، دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی، دفتر امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری و مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی تدوین شده است.

صلاحی تصریح کرد: جمع اعتبار برنامه جامع خانواده پایدار 14 میلیارد و 816 میلیون تومان است که بیش از ده میلیارد تومان آن از محل بودجه فرهنگی تامین می شود و الباقی آن را دستگاه های مسوول هزینه خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر چه افق این برنامه سال 94 دیده شده اما هر سه ماه یکبار و در پایان هر سال گزارشی از عملکرد این برنامه ارائه خواهد شد.