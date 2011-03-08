خروج تمام مینی بوسهای فرسوده پایتخت تا پایان سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر هزار و 250 مینی بوس در شهر تهران فعال هستند که تمامی آنها فرسوده بوده و باید از رده خارج شوند.

وی ادامه داد: با مشارکت شهرداری تهران، سازمان محیط زیست ، وزارت کشور و ستاد مدیریت سوخت برای جلوگیری از تولید آلاینده های زیست محیطی و ارایه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان تهرانی، نسبت به تبدیل به احسن کردن مینی بوس های فرسوده همراه با ارایه تسهیلات ویژه اقدام شده است که امیدواریم با هماهنگی و همکاری مسئولان تا پایان سال آینده بتوانیم تمام مینی بوس های فرسوده شهر را از ناوگان خارج سازیم.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی افزود: برای نوسازی مینی بوس های فرسوده شهر، ارایه تسهیلات بلاعوض از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مبلغ 10 میلیون تومان، تسهیلات بلاعوض از محل کمک های شهرداری تهران به مبلغ 10 میلیون تومان و تسهیلات بانکی با هماهنگی وزارت کشور به مبلغ 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است تا مالکین مینی بوس های فرسوده بتوانند با آورده نقدی کم نسبت به نوسازی خودروی خود به راحتی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در اولین سری، 100 دستگاه میدل باس که ظرفیت آنها بیشتر از مینی بوس است تحویل گرفته شده است که این خودروهای با کیفیت و دارای استاندارد می توانند زمینه ساز خدمات رسانی بهتر به شهروندان باشند و از میزان آلودگی هوا با خروج مینی بوس های فرسوده کاسته شود.