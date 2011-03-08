موارد شاخص نقشه جامع علمی کشور/ تربیت عالم ملکوتی را عملیاتی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما گفت: ساختار راهبردی و استراتژیک نقشه جامع علمی کشور تعیین کننده وضع حال و آینده علوم در جمهوری اسلامی ایران است و این نقشه، تکالیف و وظایف مسئولان و فعالان جریان‌های عملی در حوزه‌های مختلف را تعیین و شاخص‌ها و سنجه‌های هر بخش را تعیین می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی دینی حرکت علمی دانشگاه‌ها، همچنین رویکردی مبتنی بر نیازسنجی و شناسایی نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های مختلف علوم و تعیین اهم و مهم فعالیت‌های علمی از شاخص‌های محوری نقشه جامع علمی کشور است.

دانشجو افزود: همچنین اسلامی سازی، غنی سازی و کارآمدسازی به منظور پاسخگویی همه جانبه به نیازهای فکری، علمی و عملی در کشور از موارد شاخص مندرج در نقشه جامع علمی کشور به شمار می آید.

وی در تبیین قرابت فعالیت‌های وزارت علوم با روح حاکم بر نقشه جامع علمی کشور، گفت: اصل حاکم بر تمامی فعالیت‌ها در وزارت علوم در یک سال گذشته برگرفته از روح حاکم بر نقشه جامع علمی کشور و همسو با استراتژی تکوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته بوده است و سیاست‌گذاری‌های وزارت علوم با تاکید بر تحقیقات کاربردی و اهتمام بر تحقیقات بنیادی، جاری ساختن نگاه توامان به علم و دین، بازنگری در کتب و متون دانشگاهی به خصوص بازنگری در علوم انسانی با پشتیبانی هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس با جدیت و دقت لازم پیگیری شده است.

دانشجو در برشمردن مصادیق انطباق سیاست‌های وزارت علوم با نقشه جامع علمی کشور گفت: وزارت علوم سیاست توجه به امور معنوی در فعالیت‌های علمی و آشتی دادن جهان فیزیک با متافیزیک که نتیجه آن تربیت عالم ملکوتی است و همچنین سیاست توجه به فعالیت‌های علمی همطراز با نگاهی جهانی و پیش برنده و رو به آینده را عملیاتی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تدوین شاخص‌های آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیئت علمی، تسهیل نقل و انتقال دانشجویان، ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و ایجاد دوره‌های دکتری پژوهش محور از مصادیقی است که نشان می‌دهد وزارت علوم متناسب با اهداف و برنامه‌های نقشه جامع علمی کشور حرکت می‌کند.