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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

دستیار سرمربی پاس همدان هم استعفا داد/ یاوری: از حمایت مسئولان متشکریم

دستیار سرمربی پاس همدان هم استعفا داد/ یاوری: از حمایت مسئولان متشکریم

پس از استعفای سرمربی تیم فوتبال پاس همدان محمد یاوری دستیار اول وی هم از ادامه همکاری با این تیم انصراف داد.

محمد یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد احتمال ادامه همکاری‌اش با تیم پاس همدان پس از استعفای محمود یاوری گفت: من با ایشان به پاس آمدم و پس از استعفای محمود یاوری، بنده هم از استعفا دادم.

وی اضافه کرد: در این مدت محمود یاوری تمام تلاش و تجربه‌اش را برای موفقیت تیم به کار بست و برای خروج پاس از این وضعیت زحمت کشید اما در نهایت نتیجه لازم بدست نیامد.

مربی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: من باید از زحمات مدیریت جدید و حمایت‌های وی تشکر کنم و امیدوارم مربیان بعدی بتوانند تیم پاس را در لیگ برتر حفظ کنند.

محمود یاوری پس از شکست عصر روز دوشنبه تیم فوتبال پاس همدان برابر پرسپولیس در هفته بیست و پنجم رقابت‌‎های لیگ برتر از سمت سرمربیگری این تیم استعفا کرد. پاس همدان در حال حاضر از 25 بازی خود در لیگ برتر 21 امتیاز قعرنشین مسابقات لیگ برتر است.

کد مطلب 1269706

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