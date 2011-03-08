دستیار سرمربی پاس همدان هم استعفا داد/ یاوری: از حمایت مسئولان متشکریم

محمد یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد احتمال ادامه همکاری‌اش با تیم پاس همدان پس از استعفای محمود یاوری گفت: من با ایشان به پاس آمدم و پس از استعفای محمود یاوری، بنده هم از استعفا دادم.

وی اضافه کرد: در این مدت محمود یاوری تمام تلاش و تجربه‌اش را برای موفقیت تیم به کار بست و برای خروج پاس از این وضعیت زحمت کشید اما در نهایت نتیجه لازم بدست نیامد.

مربی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: من باید از زحمات مدیریت جدید و حمایت‌های وی تشکر کنم و امیدوارم مربیان بعدی بتوانند تیم پاس را در لیگ برتر حفظ کنند.

محمود یاوری پس از شکست عصر روز دوشنبه تیم فوتبال پاس همدان برابر پرسپولیس در هفته بیست و پنجم رقابت‌‎های لیگ برتر از سمت سرمربیگری این تیم استعفا کرد. پاس همدان در حال حاضر از 25 بازی خود در لیگ برتر 21 امتیاز قعرنشین مسابقات لیگ برتر است.