دستیار سرمربی پاس همدان هم استعفا داد/ یاوری: از حمایت مسئولان متشکریم

محمد یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد احتمال ادامه همکاریاش با تیم پاس همدان پس از استعفای محمود یاوری گفت: من با ایشان به پاس آمدم و پس از استعفای محمود یاوری، بنده هم از استعفا دادم.
وی اضافه کرد: در این مدت محمود یاوری تمام تلاش و تجربهاش را برای موفقیت تیم به کار بست و برای خروج پاس از این وضعیت زحمت کشید اما در نهایت نتیجه لازم بدست نیامد.
مربی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: من باید از زحمات مدیریت جدید و حمایتهای وی تشکر کنم و امیدوارم مربیان بعدی بتوانند تیم پاس را در لیگ برتر حفظ کنند.
محمود یاوری پس از شکست عصر روز دوشنبه تیم فوتبال پاس همدان برابر پرسپولیس در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر از سمت سرمربیگری این تیم استعفا کرد. پاس همدان در حال حاضر از 25 بازی خود در لیگ برتر 21 امتیاز قعرنشین مسابقات لیگ برتر است.
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