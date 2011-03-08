منابع لازم برای هزینه های سلامت بعد از هدفمندی دیده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمود طباطبایی با اشاره به نقش اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در وضعیت اقتصادی حوزه سلامت کشور گفت: این قانون به عنوان یک طرح مترقی با اهداف متعالی، در صورت اجرای صحیح و فراهم بودن زمینه‌ های اجرای کارآمد آن می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کند و در عین حال در شفاف سازی هزینه‌های صورت گرفته بویژه در حوزه سلامت بسیار موثر خواهد بود.

وی افزود: اما از آنجا که بستر لازم برای اجرای دقیق و بدون دغدغه این قانون از قبل دیده نشده، نگرانیهایی در عرصه‌های مختلف ایجاد شده است چرا که اجرای نامناسب قانون می‌تواند موجب ایجاد اختلال در اداره امور کشور شود.

به گفته استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در حالی که افزایش هزینه‌ های جاری مراکز بهداشتی و درمانی پس از اجرای این قانون کاملا واضح و مشخص است اما متاسفانه منابع تامین این هزینه‌ ها از پیش طراحی و تدارک دیده نشده است.

به گفته وی، در نظام سلامت کشور در بخشهای دولتی و غیردولتی تا پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تعادلی بین هزینه‌ها و درآمدها وجود نداشته و اساسا بخش درمان یک بخش زیان ده بوده که بار ناشی از ضرر و زیان آن بر دوش دولت و جامعه پزشکی بوده است.

رئیس بیمارستان مهراد با بیان اینکه رشد محسوس و واضح هزینه ‌ها در ماههای دی و بهمن و به دنبال آن کاهش درآمدها در این دو ماه، عملا فعالیت برخی از بخشهای بیمارستانی را مختل کرده است، افزود: امیدوارم مسئولان هر چه سریعتر با پیش‌‌بینی تمهیدات لازم ضمن جلوگیری از ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی بیمارستانهای غیردولتی به مردم، منابع لازم برای جبران هزینه‌های سربار را به نحوی تأمین کنند که بیمارستانها دچار مشکلات غیرقابل بازگشت نشوند.

طباطبایی با اشاره به اینکه مشکلات و راهکارهای برون رفت از آنان در مراکز درمانی غیردولتی تهیه و به دستگاههای مسئول ارایه شده است، گفت: اطمینان دارم که مشکلات بیمارستانهای دولتی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار بیشتر و فراتر از بیمارستانهای غیردولتی است، چرا که بیمارستانهای غیردولتی از همان ابتدا متکی به یارانه‌های دولتی نبوده‌اند، با این وجود ادامه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی توسط بخش غیردولتی در گرو پیش بینی و اجرای تمهیدات لازم با توجه به نیازها و خواسته ‌های جامعه پزشکی است.

وی یادآور شد: امکان صرفه جویی مراکز درمانی در برخی هزینه‌ها همانند صرفه‌جویی در خانوارها مقدور نیست و لازم است که در این زمینه منابع مشخص پیش بینی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه تعرفه‌های درمانی فعلی با تعرفه‌های واقعی فاصله زیادی دارد، با برآورد رشد تعرفه‌ها در سال 90، اظهار کرد: چنانچه معیارهای تعیین تعرفه‌های درمانی سال 90 مشابه معیارهای سال گذشته باشد، با توجه به رشد 30 تا 40 درصدی هزینه‌های جاری، تعرفه‌های خدمات درمانی سال 90 نیز به همین میزان باید رشد کنند.

وی اضافه کرد: در تعیین هزینه‌های تمام شده برای هر تخت بیمارستانی در سال جدید باید مواردی همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم سالیانه و سود سرمایه ‌گذاری مورد توجه قرار گیرد تا به یک قیمت واقعی به ازای هر تخت / روز دست پیدا کنیم.

طباطبایی همچنین یادآور شد: جامعه پزشکی طی سال گذشته برای همراهی با سازمان نظام پزشکی و تبعیت از تعرفه‌های تعیین شده توسط آن، از افزایش ضریب K جراحی جلوگیری کرده و ضریب K دریافتی در حال حاضر نزدیک به 50 تا 60 درصد از میزان واقعی آن عقب است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تسهیل تعرفه‌ای و شفاف کردن هزینه‌های حوزه سلامت رابطه جامعه پزشکی و مردم سالم تر از همیشه باشد.

همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت روز پنج شنبه 19 اسفند ماه جاری توسط سازمان نظام پزشکی ایران در سالن همایشهای کتابخانه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.